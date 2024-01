Sinds 19 november 2023 heeft Ansar Allah ongeveer twintig schepen aangevallen in de Rode Zee om Israël te dwingen te stoppen met het bloedbad in Gaza. Eerst werden alleen schepen aangevallen die Israëlische goederen vervoerden of Israël aandeden. Daarna, toen het Westen het voor Israël opnam, werden alle schepen van landen die het bloedbad in Gaza steunden, aangevallen. Russische of Chinese schepen werden nooit lastig gevallen.

Westerse rederijen en olietransnationals verlegden geleidelijk hun schepen uit de Rode Zee, waar vroeger een derde van het Westerse verkeer doorheen voer. Ze varen nu rond Afrika in plaats van door het Suezkanaal.

De Verenigde Staten hebben een internationale coalitie opgezet om het westerse maritieme verkeer in de Rode Zee te beschermen, bekend als Operation Prosperity Guardian. Nadat president Emmanuel Macron besloot zich bij de coalitie aan te sluiten, weigerde de Franse generale staf deel te nemen aan een operatie om het bloedbad in Gaza gaande te houden. Ook Spanje trok zich terug.

Ansar Allah ("Volgelingen van God") wordt door westerlingen pejoratief "Houthi’s" genoemd, d.w.z. de bende van de familie al-Houthi. Deze week organiseerden ze een demonstratie ter ondersteuning van de Palestijnen. Deze beelden laten zien dat ze allesbehalve een "familiebende" zijn.

Op 10 januari 2024 kwam de Veiligheidsraad bijeen om een besluit te nemen. Het veroordeelde alle aanvallen op koopvaardijschepen. Op voorstel van Rusland werd in de aangenomen resolutie overeengekomen dat de vrede alleen kon worden hersteld door "de onderliggende oorzaken aan te pakken, waaronder conflicten die regionale spanningen aanwakkeren en bijdragen aan verstoringen van de maritieme veiligheid". Algerije, China, Mozambique en Rusland onthielden zich van stemming.

De volgende dag, 11 januari, voerden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een grootscheepse bombardementsoperatie uit in Jemen (73 strikes). Naar verluidt vernietigden ze een dozijn sites van Ansar Allah. Australië, Bahrein, Canada en Nederland namen ook deel aan de bombardementen. De operatie stond onder toezicht van generaal Michael Erik Kurilla, commandant van de Amerikaanse strijdkrachten in het Midden-Oosten (CentCom).

President Joe Biden zei dat hij de aanval had bevolen om "een van de meest vitale waterwegen ter wereld" te beschermen. De Veiligheidsraad gaf echter geen toestemming voor militaire actie. In plaats daarvan riep hij op om het wapenembargo tegen de verschillende Jemenitische facties aan te scherpen. Deze actie is dus een uitbreiding van de oorlog in Palestina.

Het persbureau Reuters meldde dat de aanvallen doelen troffen in heel Jemen, met name in de hoofdstad Sanaa, in de steden Saada en Dhamar en in het gouvernement Hodeida.

Ansar Allah heeft net een wrede negen jaar durende oorlog tegen Israël en Saoedi-Arabië gewonnen, samen met de Verenigde Arabische Emiraten. Ze zijn acht jaar lang gebombardeerd en hebben geleerd zichzelf te beschermen. Het is onwaarschijnlijk dat de Angelsaksische aanval hen zal overmeesteren.