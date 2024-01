Op 17 januari vindt in het World Economic Forum in Davos een debat plaats over "Ziekte X". De deelnemers wordt gevraagd om te anticiperen op een nieuwe pandemie die twintig keer gevaarlijker is dan het coronavirus.

Voltaire Netwerk | 14 januari 2024

Op 17 januari vindt in het World Economic Forum in Davos een debat plaats over "Ziekte X". De deelnemers wordt gevraagd om te anticiperen op een nieuwe pandemie die twintig keer gevaarlijker is dan het coronavirus.

Ziekte X zou het resultaat zijn van een biologisch wapen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Nísia Trindade, de Braziliaanse minister van Volksgezondheid, en andere deskundigen zullen naar verwachting deelnemen.er van Volksgezondheid, en andere deskundigen zullen naar verwachting deelnemen.