Bendes onder leiding van Jimmy Chérizier, bekend als "Barbecue", leider van de G9-groep, hebben de twee belangrijkste gevangenissen van Haïti aangevallen, de nationale strafgevangenis in Port-au-Prince en de civiele gevangenis in Croix des Bouquets. Ongeveer 3.700 gevangenen ontsnapten. Ze vielen ook politiebureaus en de politieacademie aan. De bendes probeerden het hoofd van de politie te ontvoeren en roepen op tot het aftreden van het staatshoofd, president Ariel Henry.

President Henry reisde naar Kenia om te proberen de regering ervan te overtuigen deel te nemen aan een "multinationale veiligheidsondersteuningsmissie" in Haïti, in overeenstemming met wat de Verenigde Staten hadden voorgesteld aan de VN-Veiligheidsraad. Maar het Hooggerechtshof van Nairobi, dat een zaak behandelde die was aangespannen door de tegenstander Ekuru Aukot, oordeelde dat ’sterven in Haïti’ niet tot de grondwettelijke missies van de Keniaanse politie behoorde. President Henry heeft hoogstens een overeenkomst kunnen ondertekenen waarin de taken van deze missie, mocht deze worden ingezet, worden gespecificeerd.

De Verenigde Staten hebben ontkend dat ze hun beschermeling, president Ariel Henry, hebben gevraagd om af te treden. Het lijkt er echter op dat hij in ballingschap is gegaan in de Verenigde Staten. Zijn legitimiteit is vanaf het begin betwist. Henry werd door Westerse mogendheden in het zadel geholpen na de moord op president Jovenel Moïse. Er hebben nooit verkiezingen plaatsgevonden om zijn positie te bevestigen.

Daniel Foote, speciaal gezant van de Amerikaanse president Joe Biden, had deze inmenging zelf aan de kaak gesteld: "Ik geloof dat Haïti nooit stabiliteit zal bereiken zolang de burgers niet waardig worden geacht om zelf op een eerlijke en oprechte manier hun leiders te kiezen [...] We kunnen slechts gealameerd zijn over deze illusie van almacht die ons ervan overtuigt, dat het weer aan ons is om de winnaar aan te wijzen".

☞ Van 1957 tot 2005 hebben de Verenigde Staten voortdurend ingegrepen in Haïti en elke democratische macht omver geworpen. De meest recente operatie was de omverwerping van president Jean-Baptiste Aristide [1] met de hulp van Frankrijk, met name van Régis Debray, [2] in 2004.