Poblíž Skleněného paláce Spojených národů v New Yorku se nachází kovová socha “Zlo poražené Dobrem”, na níž je vyobrazen svatý Jiří, jak probodává draka svým kopím. Byla darována Sovětským svazem v roce 1990 na oslavu Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF Treaty) uzavřené se Spojenými státy v roce 1987, která zakazovala pozemní jaderné rakety středního a krátkého doletu (s dosahem mezi 500 až 5000 km). Symbolicky, tělo draka je v sousoší tvořeno kusy balistických zbraní Pershing-2 (původně rozmístěných v Německu) a sovětských raket SS-20 (které byly původně rozmístěny v Sovětském svazu).

Ale tento jaderný drak, který je na sousoší zobrazen jako umírající, se nyní rodí znovu. Díky Itálii a dalším zemím Evropské unie, které na generálním shromáždění Spojených národů hlasovaly proti rezoluci přednesené Ruskem o “Zachování a dodržování Smlouvy INF”, která byla zamítnuta 46 ze 43, 78 zástupců se zdrželo hlasování.

Evropská unie – z níž 21 ze 27 členů, jsou součástí NATO (včetně SPojeného království, které v současné době EU opouští) – tím tak zaujala jednotný postoj s postojem NATO, které pro změnu zaujalo stejné stanovisko jako Spojené státy.

Obamova administrativa jako první, a po ní i Trumpova administrativa, obvinila Rusko, bez jakéhokoliv důkazu, z provádění pokusů s raketami ze zakázané kategorie, a oznámila svůj záměr zrušení Smlouvy INF. Zároveň zahájili program cílený na obnovení rozmisťování jaderných zbraní v Evropě na obranu proti Rusku, zatímco další budou mít základny v asijsko-pacifické oblasti naproti Číně.

Ruská reprezentace ve Spojených národech varovala, že „toto představuje začátek opravdových závodů ve zbrojení“. Jinými slovy varoval, že pokud by Spojené státy měly znovu instalovat v Evropě jaderné rakety namířené na Rusko (jako byly střely s plochou dráhou letu rozmístěné v Comisu v osmdesátých letech), Rusko bude opět instalovat na svém území podobné zbraně namířené na cíle v Evropě (ale které nebudou schopné zasáhnout USA).

Bez ohledu na to zástupci EU v OSN obvinily Rusko ze sabotování Smlouvy INF, a oznámily opoziční hlasování v rámci všech států EU, protože „rezoluce prezentovaná Ruskem se zcela vyhýbá problematické otázce.“ V podstatě proto dala Evropská unie zelenou k možnému rozmístění nových raket USA v Evropě, včetně Itálie.

V otázce tohoto významu Conteho vláda, stejně jako její předchůdci, opustila výkon své národní suverenity a sjednotila se s EU, která zase přijala postoj NATO pod velením USA. A napříč celým politickým spektrem nezazněl jediný hlas, který by požadoval, aby to byl Parlament, kdo rozhodne o tom, jak hlasovat v OSN. A stejně tak nezazněl žádný hlas v parlamentu, který by požadoval, aby Itálie sledovala porušování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která požaduje, že USA jsou povinny stáhnout své jaderné bomby B61 z našeho národního území, a musí zároveň přestat s úmyslem rozmisťováním nových, a ještě nebezpečnějších B61-12 od první poloviny roku 2020.

Jedná se o nové porušování základních ústavních principů, „že suverenita patří národu“. A jelikož politicko-mediální aparát podporuje Italy v jejich nevědomosti v těchto otázkách, je to zároveň i porušování našeho práva na informace, nejen ve smyslu svobody informovat, ale také práva na to být informován.

Musíme to udělat hned teď, nebo zítra již nemusí být čas na to se rozhodnout – a balistické zbraně středního doletu mohou zasáhnout a zničit svůj cíl svou jadernou hlavicí za 6 až 11 minut.