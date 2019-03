In de buurt van het Glazen Paleis van de Verenigde Naties in New York staat een metalen sculptuur met de titel "Het Kwade Verslagen door het Goede (Evil Defeated by Good) ", waarin Saint George een draak met zijn lans doorboord. Het werd in 1990 door de USSR geschonken ter ere van het INF-verdrag dat in 1987 met de VS werd gesloten, waarbij kern- en kernraketten op land werden verboden (met een bereik van 500 tot 5000 km). Symbolisch, is het lichaam van de draak in feite gemaakt met stukken US Pershing-2 ballistische raketten (oorspronkelijk gestationeerd in West-Duitsland) en Sovjet SS-20 raketten (oorspronkelijk gestationeerd in de USSR).

Maar de nucleaire draak, die in het beeldhouwwerk als stervende wordt getoond, wordt nu herboren. Dank aan Italië en andere landen van de Europese Unie, die op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tegen de resolutie van Rusland over het "behoud en de uitvoering van het INF-Verdrag" hebben gestemd, verworpen door 46 tegen 43 stemmen met 78 onthoudingen.

De Europese Unie - waarvan 21 van de 27 leden deel uitmaken van de NAVO (inclusief het Verenigd Koninkrijk, dat momenteel de EU verlaat) - heeft aldus een uniform standpunt ingenomen met de positie van de NAVO, die op haar beurt een uniforme houding heeft ingenomen met die van de Verenigde Staten.

De regering-Obama als eerste, gevolgd door de Trump-regering, hebben Rusland beschuldigd, zonder enig bewijs, van het experimenteren met een raket uit de verboden categorie, en hebben hun voornemen aangekondigd zich terug te trekken uit het INF-verdrag. Tegelijkertijd hebben ze een programma gelanceerd gericht op het vernieuwen van de installatie van nucleaire raketten in Europa om zich tegen Rusland te beschermen, terwijl anderen ook in de regio Azië-Stille Oceaan tegen China zullen worden gestationeerd.

De Russische vertegenwoordiger bij de VN heeft gewaarschuwd dat "dit het begin vormt van een volledige wapenwedloop". Met andere woorden, hij waarschuwde dat als de Verenigde Staten opnieuw in Europa kernraketten op Rusland zouden richten (zoals de kruisraketten in Comiso in de jaren 1980), Rusland opnieuw op zijn eigen grondgebied soortgelijke wapens zou installeren en richten op doelen in Europa (maar die de VS niet zouden kunnen bereiken).

Dat alles negerend, beschuldigde de EU-vertegenwoordiger bij de UNO Rusland ervan het INF-verdrag te saboteren en kondigde de oppositiestemming aan door alle landen van de Unie, omdat "de door Rusland gepresenteerde resolutie de kwestie die wordt besproken, vermijdt". Kortom, de Europese Unie heeft groen licht gegeven voor de mogelijke installatie van nieuwe Amerikaanse raketten in Europa, waaronder Italië.

Op een vraag over dit belang heeft de Conte-regering, evenals haar voorgangers, afgezien van de uitoefening van de nationale soevereiniteit en zich aangesloten bij de EU, die op haar beurt het standpunt van de NAVO heeft overgenomen, onder Amerikaans bevel. En over de hele politieke boog is niet één stem verheven om te verzoeken dat het het Parlement is dat beslist hoe te stemmen bij de UNO. En op dezelfde manier, is er geen stem gerezen in het Parlement om te verzoeken dat Italië het Non-proliferatieverdrag, in acht neemt dat vereist dat de VS haar B61 nucleaire bommen van ons nationaal grondgebied moet terugtrekken, en zich ook moet onthouden van het hier installeren, zoals vanaf de eerste helft van 2020, de nieuwe en nog gevaarlijkere B61-12’s.

Dit is dus een nieuwe schending van het fundamentele constitutionele principe dat "soevereiniteit toebehoort aan het volk". En aangezien het politiek-media-apparaat Italianen omzwachtelen door de onwetendheid over deze kwesties van zo vitaal belang, is het ook een schending van ons recht op informatie, niet alleen in de zin van de vrijheid om te informeren, maar ook het recht op informatie.

We moeten dit nu doen, of anders zal er morgen geen tijd zijn om te beslissen - een middel lange afstand ballistische raket kan zijn doel bereiken en vernietigen met zijn kernkop in 6 tot 11 minuten.