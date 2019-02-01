差不多一年前，川普总统在白宫接待了副总统麦克·彭斯和参议员马尔科·卢比奥。他们来向川普介绍委内瑞拉其中一个反对派的领袖的妻子。当时，他反对任何破坏稳定的行为。今天，又是这个麦克·彭斯和马克·卢比奥，却得到了川普的绿灯。

川普总统宣布承认胡安·瓜伊多为委内瑞拉的“合法总统”，并在国会和白宫的地下控制室进行了准备。

《纽约时报》对此作了详细描述 [1]：“川普的‘美国优先’政策发生了急转弯。主要行动人员，拉丁美洲虚拟国务卿兼佛罗里达州共和党参议员马尔科·鲁比奥，将与副总统麦克·彭斯和国家安全顾问约翰·博尔顿合作，主导并阐明美国政府对该地区的战略。”

2019年1月22日，这三个人在白宫向总统提出了他们的计划，总统接受了这个计划。随后《纽约时报》立即报道：“彭斯先生打电话给瓜伊多先生，告诉他如果他当选总统，美国会支持他。”

彭斯副总统随后向委内瑞拉播放了一段视频信息，在视频中他呼吁示威者“让明天听到你们的声音”，并保证“以川普总统和美国人民的名义，只要民主还没有恢复，我们就与你们在一起”，并将马杜罗定义为“一个从没有在自由选举中赢得总统职位的新独裁者”。

第二天，川普正式加冕瓜伊多为“委内瑞拉总统”，尽管他并没有参加2018年5月的总统选举。选举受到反对派的抵制，他们知道选举会失败，因此在众多国际观察员的监督下，把胜利交给了马杜罗。

这个后台的流言蜚语表明，美国的政治决策，是由“深层国家派系”在其他任何事情之前就做出的，这是一个地下的真正权力中心，由经济、金融和军事寡头控制。是这些人决定推翻委内瑞拉。委内瑞拉除了拥有巨大的珍贵矿物储量外，还拥有世界上最广阔的石油储量，估计超过3000亿桶，是美国的6倍。

对委内瑞拉的制裁，使委内瑞拉无法获得向美国出售汽油所得的美元，为了摆脱对委内瑞拉的制裁，首都加拉加斯方面决定不再以美元报价，而是以人民币报价。这是一件威胁石油美元顶级权力的事，正是因为这个原因，美国寡头们决定加快推翻委内瑞拉政府，并获得其石油财富。他们立即需要它，不是作为美国的能源来源，而是作为控制世界能源市场的战略工具，主要是对抗俄罗斯和中国。

为此，制裁和破坏活动，被用来人为地恶化委内瑞拉的基本生活必需品的缺乏程度，以激起民众的误解。同时，美国“非政府组织”的渗透也在加强——例如，在一年的时间内，全国民主基金会在委内瑞拉资助了40多个“捍卫人权和民主”项目，每个项目都耗资数万或数十万美元。

由于政府继续得到大多数人的支持，一些大规模的挑衅几乎肯定是在准备中，目的是引发内战，并为外部干预开辟道路。由于欧盟的共谋，比利时（在意大利政府的同意下），阻止了价值12亿美元的委内瑞拉公共基金的兑现后，首都加拉加斯收到了举行新选举的最后通牒。他们将由费德里卡·莫赫里尼控制。费德里卡·莫赫里尼去年拒绝了马杜罗邀请他前往委内瑞拉并监督总统选举的邀请。