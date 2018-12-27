伏尔泰网

在面临核战争的风险下, 意大利扮演起了三只小猴的角色

翻译 Manlio Dinucci
伏尔泰网 | 罗马（意大利)
+
JPEG - 70.4 kb

当俄罗斯总统普京说，世界低估了核战争的危险，而且这种趋势正在加剧时，人们对他的警告的反应是什么？

意大利《共和报》在谈到他的“高度警告的语调”的时候，做出了意义重大的评论。整个国会议员圈子里几乎是绝对的沉默也是雄辩的。就好像意大利与储备核武器的竞争无关，普京在年底的新闻发布会上警告说，这可能导致“所有文明甚至整个地球的毁灭” [1]。这一设想并非危言耸听，而是由研究核武器影响的科学家做出的现实评估。

普京强调，一个特别的危险是“通过制造可能导致全球核灾难的战术性低威力核弹药，来降低使用核武器的门槛的倾向”。这个类别包括新的B61-12核弹，美国将在2020年上半年开始部署在意大利、德国、比利时、荷兰，或许在其他欧洲国家。美国科学家联合会警告说：“精确度高、破坏性较小的弹头使用的可能性大，可能导致军事指挥官在知道放射性尘埃和附带损害有限的情况下，坚持在攻击中使用小型战术核弹。”

意大利对日益严重的核战争危险负有责任，因为意大利违反《不扩散核武器条约》并且它还不是联合国禁止核武器条约的签署国，它正在向美国提供主要的反俄能力，不仅提供基地，而且还提供为部署核武的飞机和飞行员。这需要整个议会圈子（通过放弃真正的反对）的明确或暗示的同意。

普京警告说，另一个危险是美国在2002年退出《反弹道导弹条约》后引发的“国际军控体系瓦解”。它由美国和苏联于1972年创建，禁止双方通过部署拦截导弹，抵消被攻击国家的报复，来为“先发制人的核打击”，也就是意外的核攻击创造条件。从那时起，美国发展了“反导护盾”，从欧洲一直延伸到俄罗斯边界——罗马尼亚和波兰的两个地面设施，以及四艘在波罗的海和黑海巡航的军舰。这些船装有发射管，能够发射拦截导弹，还能够发射带有核弹头的巡航导弹。

意大利也对此负有责任——在西格尼拉（西西里）安装联合战术地面站。这是美国的“反导护盾”卫星站，是地球上五个卫星站之一。更糟糕的是，美国现在想退出1987年的《中程核力量条约》（INF条约）——该条约消除了美国位于意大利科米索的核导弹——以便能够在欧洲部署反俄的地面中程核导弹。意大利政府也牵连其中，因为它在12月4日的北大西洋理事会上批准了这项计划，并且毫无疑问地赞成在意大利安装这些导弹。普京说：“如果这些导弹抵达欧洲，如果我们作出反应，西方国家不应感到惊讶。”孔蒂、迪迈奥和萨尔维尼继续为反移民的“安全法案”而鼓吹。但是当美国的核弹和导弹到达，并把意大利真正的安全置于危险之中的时候，他们却忽视了这些危险，他们什么也没看到，什么也没听到，什么也没说。

翻译
珍珠

[1] “Vladimir Putin’s annual news conference”, by Vladimir Putin, Voltaire Network, 20 December 2018.

Manlio Dinucci

Manlio Dinucci Géographe et géopolitologue. Derniers ouvrages publiés : Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio (en trois tomes), Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016 ; Guerra nucleare. Il giorno prima. Da Hiroshima a oggi: chi e come ci porta alla catastrofe, Zambon 2017 ; Diario di guerra. Escalation verso la catastrofe (2016 - 2018), Asterios Editores 2018.

 
战争是为谈判而服务的
战争是为谈判而服务的
战争的艺术
 
伏尔泰网

伏尔泰网, 国际版

所发表文章均遵守知识共享许可协议.

在注明引文出处，对原著不进行随意删减和不用于商业用途下前提下，您可以自由复制 使用伏尔泰网站上的文章。（CC BY-NC-ND法）

来源 : “在面临核战争的风险下, 意大利扮演起了三只小猴的角色”, 翻译 Manlio Dinucci, 翻译 珍珠, 伏尔泰网, 2018年12月27日, www.voltairenet.org/article204513.html

支持伏尔泰网。

通过提供优质性分析类文章，本网站致力于帮助您更好更深入的了解世界的走向。 本网站因您的资金支持而存在。
请通过捐款来帮助我们。

如何加入伏尔泰网

本网的所有参与者均为志愿者。
- 专业翻译 ： 您可以参与翻译本网文章

美国对中国智能手机的攻击背后
《孙子兵法》
美国对中国智能手机的攻击背后
翻译 Manlio Dinucci
英国脱欧意味着世界地缘政治重新洗牌
在叙利亚和周围准备的军事行动
欧盟投票赞成在欧洲安装新的美国导弹
《孙子兵法》
欧盟投票赞成在欧洲安装新的美国导弹
翻译 Manlio Dinucci, 伏尔泰网
 
战争是为谈判而服务的
战争的艺术
战争是为谈判而服务的
翻译 Manlio Dinucci, 伏尔泰网
 
分辨率2334（定居点)
分辨率2334（定居点)
伏尔泰网
 
俄罗斯总统观注
安理会28日会议2016年十月
俄罗斯总统观注
伏尔泰网
 
炮击了美国对阿拉伯叙利亚军队
炮击了美国对阿拉伯叙利亚军队
翻译 蒙泽尔·蒙泽尔, 伏尔泰网
 
巴尔米拉万人坑
巴尔米拉万人坑
翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网
 
在叙利亚9月5日的袭击事件
在叙利亚9月5日的袭击事件
翻译 巴沙尔·贾法里, 伏尔泰网
 