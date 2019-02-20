同僚们，俄罗斯一直并将永远是一个主权和独立的国家。这是命运给我们的一个礼物。要么就是一个主权和独立的国家，要么就灭亡。我们必须清楚地认识到这一点。没有主权，俄罗斯就不能成为一个国家。有些国家可以这样做，但俄罗斯不行。

与俄罗斯建立关系意味着要共同寻找解决最复杂问题的办法，而不是试图强加解决办法。我们对我们的外交政策重点毫不掩饰。这些措施包括加强信任、应对全球威胁、促进经贸、教育、文化、科技等领域的合作，以及促进人与人之间的联系。这些原则支持我们在联合国、独立国家联合体、20国集团、金砖四国和上海合作组织的工作。

我们相信，在促进俄罗斯和白俄罗斯在国家合并的基础上，进行内部更密切的合作，包括密切的外交政策和经济协调，是至关重要的。我们将与欧亚经济联盟内的一体化伙伴一道，继续创造共同的市场和推广努力。这包括在欧亚经济联盟与中国的“一带一路”倡议之间进行协调，以实现更大的欧亚伙伴关系。

俄罗斯与中国平等互利的关系，是当前国际事务稳定和欧亚安全的重要因素，是一种富有成效的经济合作模式。俄罗斯重视实现与印度的特殊战略伙伴关系的潜力。我们将继续推动与日本的政治对话和经济合作。俄罗斯愿意与日本合作，为签署和平条约寻找双方都能接受的条件。我们打算加强与东南亚国家联盟的联系。

我们也希望欧盟和主要欧洲国家最终采取实际步骤，使与俄罗斯的政治和经济关系回到正轨。这些国家的人民期待与俄罗斯合作，俄罗斯有大企业、中小企业和欧洲企业。毫无疑问，这将符合我们的共同利益。

美国单方面退出《中程弹道导弹条约》是俄美关系中最紧迫、讨论最多的问题。这就是为什么我不得不更详细地讨论它。事实上，自1987年条约签署以来，世界发生了重大变化。许多国家已经发展并继续发展这些武器，但不是俄罗斯或美国——我们在这方面限制了我们自己的自由意志。可以理解的是，这种情况给我们造成了问题。我们的美国伙伴应该诚实地这么说，而不是对俄罗斯进行牵强的指控，以证明他们单方面退出条约是正当的。

如果他们在2002年放弃《反导条约》并公开、诚实地这么做的话，情况会更好。这是好是坏是另一回事。我觉得很糟糕，但他们还是这么做了，就是这样。他们这次也应该做同样的事情。他们实际上在做什么？首先，他们什么都违反了，然后他们寻找借口，指定一个替罪羊。但他们也在动员谨慎但仍在制造噪音以支持美国的卫星。起初，美国人开始开发和使用中程导弹，称其为导弹防御的“目标导弹”。然后他们开始部署MK-41通用发射系统，使战斧中程巡航导弹的进攻性战斗成为可能。

我在谈论这件事，并利用我和你们的时间，因为我们必须回应对我们提出的指控。但是，在做了我刚才所描述的一切之后，美国人公开和公然地忽略了《中程弹道导弹条约》第4条和第6条所设想的条款。根据第六条第1项（我引用）：“每一方应消除所有中程导弹和此类导弹的发射装置……以便……任何一方不得拥有此类导弹、发射装置……”，第六条第1款规定，“在条约生效后，以及此后，任何一方不得生产或试飞任何中程导弹，或生产任何阶段或发射这种导弹。”引言结束。

使用中程弹道导弹，在罗马尼亚和波兰部署适合发射战斧巡航导弹的发射装置，美国公开违反了该条约的这些条款。他们早就这么做了。这些发射器已经驻扎在罗马尼亚，什么也没有发生。似乎什么都没有发生。这甚至很奇怪。这对我们来说一点也不奇怪，但人们应该能够看到并理解它。

在这种情况下，我们如何评估这种情况？我已经说过了，我想重申：俄罗斯不打算——这非常重要，我是故意重复——俄罗斯不打算首先在欧洲部署这种导弹。如果这些导弹真的被建造并运送到欧洲大陆，而美国对此有计划，至少我们没有听到其他消息，它将极大地加剧国际安全局势，并对俄罗斯造成严重威胁，因为其中一些导弹可以在10-12分钟内抵达莫斯科。这对我们是一个非常严重的威胁。在这种情况下，我们将被迫，我想强调一下，我们将被迫以对称或非对称的行动作出反应。这是什么意思？

我现在直截了当地公开地说了这句话，这样以后就不会有人责怪我们了，这样每个人都可以提前知道这里说的是什么。俄罗斯将被迫制造和部署高超音速武器，这些武器不仅可以对直接威胁我们的地区使用，还可以对那些含有敌方导弹系统控制中心的地区使用，因为那些系统威胁着我们。

在这方面，什么是重要的？有一些新信息。我们的高超音速武器将完全符合敌方武器技术规格中针对俄罗斯的威胁，包括飞往敌方控制中心的飞行时间。

我们知道如何做到这一点，一旦对我们构成威胁，我们将立即实施这些计划。我认为我们不需要进一步不负责任地加剧当前的国际形势。我们不想要这个。

我想补充什么？我们的美国同事已经试图通过他们的全球导弹防御计划获得绝对的军事优势。他们需要停止自欺欺人。我们的反应总是有效的。

我在去年的演讲中谈到的关于有前途的原型和武器系统的工作按计划进行，没有中断。我们已经推出了“先锋高超音速武器”系列产品，我今天已经提到过了。按照计划，今年第一团战略导弹部队将装备“先锋”。具有空前威力的萨马特超重型洲际导弹正在进行一系列试验。佩雷斯韦特激光武器和装备了金扎尔高超音速弹道导弹的航空系统在试验和作战警报任务中证明了它们的独特特性，同时人员学会了如何操作它们。

明年12月，所有提供给武装部队的佩雷斯韦特导弹将进入待命状态。我们将继续扩大携带金扎导弹的米格-31拦截弹的基础设施。伯韦斯特尼克无限射程核动力巡航导弹和波塞冬无限射程核动力水下无人驾驶飞行器正在成功地进行试验。

在这方面，我想做一个重要的声明。我们以前没有宣布过，但今天我们可以说，今年春天，第一艘搭载这种无人驾驶飞行器的核动力潜艇将被下水。工作按计划进行。

今天我还想我可以正式通知你另一个有希望的创新。你可能还记得，上次我说我们有更多的东西要展示，但现在还为时过早。所以我会一点一点地透露我们袖子里还有什么。另一个很有希望的创新是“奇尔肯”，它是一种高超音速导弹，能够在水下和地面上以大约9马赫的速度攻击1000多公里以外的目标。它可以从水、水面舰艇和潜艇发射，包括那些为携带卡利布高精度导弹而开发和制造的潜艇，这意味着它对我们来说不需要额外的费用。

在一份相关说明中，我要强调的是，为了维护俄罗斯的国家利益，比国家武器计划规定的时间表提前两三年，俄罗斯海军将接收七艘新的多用途潜艇，并将在五艘为公海设计的水面舰艇上开始建造。到2027年，这一级别的16艘舰艇将在俄罗斯海军服役。

最后，关于美国单方面退出《消除中程和短程导弹条约》，我想说的是。近年来美国对俄罗斯的政策几乎不能称之为友好政策。俄罗斯的合法利益被忽视，反俄运动不断，越来越多的制裁在国际法上是非法的，没有任何理由。让我强调一下，我们没有采取任何措施来挑起这些制裁。过去几十年中形成的国际安全架构正在被完全单方面地拆除，所有这些都将俄罗斯称为对美国的几乎主要威胁。

我直截了当地说这不是真的。俄罗斯希望与美国保持良好、平等和友好的关系。俄罗斯不会威胁任何人，我们在安全方面所做的一切只是一种回应，这意味着我们的行动是防御性的。我们对对抗不感兴趣，也不想对抗，特别是像美国这样的全球大国。然而，我们的合作伙伴似乎没有注意到世界各地变化的深度和速度，以及变化的方向。他们继续实施他们的破坏性政策，显然是被误导了。这几乎不符合美国本身的利益。但这不由我们来决定。

我们可以看到，我们正在处理的是积极主动和有才华的人，但在精英阶层中，也有许多人对他们的单边主义和霸权有过多的信心，超过世界其他地方。当然，他们有权思考自己想要什么。但他们能数数吗？也许他们可以。所以让他们计算一下我们未来武器系统的范围和速度。这就是我们所要求的：先做数学，然后再做出对我们国家造成额外严重威胁的决定。不言而喻，这些决定将促使俄罗斯作出回应，以可靠和无条件的方式确保俄罗斯的安全。

我已经说过了，我要重申，我们已经准备好进行裁军谈判，但我们不会再敲开一扇锁着的门了。我们将等到我们的合作伙伴准备就绪，并意识到就这一问题进行对话的必要性。

我们继续发展我们的武装力量，提高战斗训练的强度和质量，部分利用我们在叙利亚反恐行动中取得的经验。几乎所有地面部队指挥官、秘密行动部队和宪兵、军舰船员、陆军、战术、战略和军事运输航空都获得了许多经验。

我想再次强调，我们需要和平来实现可持续的长期发展。我们增强防御能力的努力只有一个目的：确保我们国家和我们公民的安全，这样就没有人会考虑给我们施压，或者对我们发动侵略。

同事们，我们正面临着雄心勃勃的目标。我们正在以系统和一致的方式接近解决方案，建立一个社会经济发展模式，使我们能够确保人民自我实现的最佳条件，从而为迅速变化的世界的挑战提供合适的答案，并将俄罗斯作为一个具有自己身份的文明，扎根于我们人民悠久的传统和文化，我们的价值观和习俗。当然，如果我们所有人，所有俄罗斯公民都愿意在特定的努力中取得成功，我们只有在一个团结的社会中共同努力，才能实现我们的目标。

这种为变革而奋斗的团结，一直是人们自己深思熟虑的选择。当他们知道国家的发展取决于他们，取决于他们的劳动成果，当需要和有用的愿望得到支持，当每个人都能找到一份工作时，最重要的是，当有正义和广阔的自由空间和平等的工作、学习、创业和创新机会时，他们就做出了这样的选择。

发展突破的这些参数不能转化为数字或指标，但正是这些因素——一个统一的社会，参与本国事务的人，以及对我们力量的共同信心——在取得成功方面发挥了主要作用。我们将以任何必要的方式取得这一成功。

谢谢你的关注。