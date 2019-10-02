“鸦片战争”代表了英国殖民主义的范式：伦敦没有试图在政治上主导中国人口，但完全是为了在经济上利用它。为了强制中国吸毒，维多利亚女王，发动了两场战争，造成数百万人死亡。

数百名年轻的中国人，在英国驻香港领事馆前，高唱《上帝拯救女王》并高呼“英国拯救香港”，130位议员在伦敦集会呼吁英国公民获得前殖民地居民的公民身份。这样，英国在世界舆论中，特别是在年轻人中，成为合法性和人权的保障者。为此，历史被抹去。

因此，在任何其它考虑之前，有必要了解在十九世纪上半叶，香港领土被英国统治的历史事件。

为了渗透当时由清朝统治的中国，英国采取了分发鸦片的办法，将鸦片从其垄断的印度海运过来。毒品市场在中国迅速蔓延，造成严重的经济、身体、道德和社会损害，引起中国当局的反应。但是，当他们在广州没收储存的鸦片并将其焚烧时，英国军队在第一次鸦片战争中占领了香港和其他沿海城市，迫使中国在1842年签署了《南京条约》。

在《南京条约》第3条中指出：“显然，英国臣民必须为船只和他们的商店拥有港口，中国将永远把香港岛割让给英国女王陛下以及她的继承人”。条约第六条规定：“由于英国女王陛下政府有义务派遣远征军对中国当局的暴力和不公正程序造成的损害进行赔偿，中国同意向英国女王陛下支付1200万美元的费用。”

《南京条约》是欧洲列强（大不列颠、德国、法国、比利时、奥地利和意大利）、沙皇俄罗斯、日本和美国通过武力在中国获得的一系列不平等条约中的第一个特权：1843的香港向大不列颠的割让，对进口外国商品的大幅减税。（当时欧洲各国政府正在设置关税壁垒以保护本国工业）、向外国船只开放主要港口以及在其管理下的城市地区（“特许”）免受中国当局管辖的权利。

1898，英国吞并了香港的九龙半岛和所谓的新界，中国承认“出租”了99年。

19世纪末，人们对这些强征的普遍不满爆发了一场普遍的起义——义和团起义——在英国的指挥下成立了一支由16000人组成的国际远征军，意大利（和法国）也参加了镇压起义。

1900年8月登陆天津，军队洗劫了北京和其他城市，摧毁了许多村庄，屠杀了人口。后来，英国在1903年控制了西藏，沙皇俄国和日本在1907年共享满洲。

在中国沦为殖民地或半殖民地的国家后，香港成为以资源掠夺和奴隶劳动剥削为基础的人口交换的主要门户。大量中国人被迫移民到美国、澳大利亚和东南亚，在那里他们受到类似的剥削和歧视。

一个问题自然而然地出现了：要求英国“拯救香港”的年轻人所学习的是哪些历史书？