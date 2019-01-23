“以色列军队采取了完全出乎意料的行动，正式攻击叙利亚的军事目标，并警告叙利亚当局不要对以军采取报复行动”——这就是意大利媒体昨天报道的以军用巡航导弹和智能炸弹袭击叙利亚的情况。“鉴于俄国人和伊朗人正在帮助阿萨德的权力体系得以生存，因此这是给俄国人的一个信息。”《意大利晚间邮报》评论道。

在美国、北约和海湾地区的君主国，试图跟以色列一起，像2011年对利比亚所做的那样，摧毁一个主权国家八年后，现在没有人质疑以色列攻击一个主权国家来胁迫该国政府的“权利”。

星期六和星期一的这些以色列空袭造成数十人死亡，其中包括至少四名儿童，大马士革国际机场严重受损，这一事实并没有让任何人感到震惊。另一方面，有很多人谈到了这样一个事实：赫尔蒙山滑雪场（完全被以色列和戈兰高地占据）已经谨慎地关闭了一天，引起了假日人群的极大不满。

五角大楼发起这场战争计划，以叙利亚被用作伊朗导弹发射台为借口，加强以色列对叙利亚的攻击，已经开始准备对伊朗发动大规模战争，其后果将是灾难性的，但是却似乎没有人为此感到担心。

美国决定退出伊朗核协议——一项被以色列定义为“西方向伊朗领导的邪恶轴心国投降”的协议——已经引发了一个极其危险的局面，不仅对大中东地区。以色列是大中东地区唯一的核大国，也是《不扩散条约》的非签署国，但伊朗已经证实了这一点，目前有200枚针对伊朗的核武器（如美国前国务卿科林·鲍威尔于2015年3月所述）。在各种核武器载体中，以色列拥有一个F-35A战斗机的初级中队，该中队于2017年12月宣布投入使用。

以色列不仅是第一个从美国洛克希德马丁公司购买新第五代战斗机的国家，而且凭借其自身的军事工业，它在战斗机的发展中发挥着重要作用。去年12月，以色列航空工业公司开始生产机翼部件，使F-35对雷达不可见。由于这项技术也将应用于意大利的F-35战机，以色列正通过“与以色列单独合作计划”增强其核武部队的攻击能力，并将其集成到北约的电子系统中。

但是我们在媒体上没有发现这一点，正如我们也没有发现这样一个事实，即以色列在叙利亚的袭击造成的受害者，还有更多的被以色列封锁在加沙地带的巴勒斯坦人。在那里，由于以色列政府对运往加沙地带卫生设施的国际资金实行封锁，13家医院中的6家，包括纳瑟尔和兰提斯两家儿科医院，由于缺乏发电所需的燃料，被迫于1月20日关闭。在加沙地带，电网分布极为分散）。

我们不知道加沙地带医院的蓄意关闭会造成多少受害者。在任何情况下，我们都不会在媒体上发现相关信息，尽管副总理马泰奥·萨维尼最近访问以色列时广泛传播了这一声明——“我保证我所有的承诺都将支持中东民主堡垒伊斯拉·萨维尼的安全权利”。