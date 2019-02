3M22 Zircon

Le missile hypersonique Zirkon, ainsi que le système Avangard, ont été mentionnés par le président Vladimir Poutine dans son discours du 20 février [1]. Il y a également averti que si les États-Unis devaient placer des missiles à moyenne portée en Europe, la Russie ciblerait non seulement les installations de lancement, mais aussi leurs centres de commandement. Certains d’entre eux sont sur le continent américain.

Nous avons déjà été habitués au fait que l’association de certains termes dans les discours de Vladimir Poutine n’est pas une coïncidence ; et qu’ils ont un substrat connu des services de Renseignement US.

La seule arme qui puisse frapper les États-Unis, à partir de la Russie, pour laquelle le Pentagone n’a pas d’antidote, est Avangard. Mais la Russie n’aura que deux systèmes Avangard en service opérationnel, et seulement à la fin de 2019.

En l’absence des Avangard, Zirkon a un énorme potentiel de modernisation et d’adaptation, ce que les États-Unis craignent le plus. Je suppose qu’un Zircon avec un rayon accru devient un Avangard plus petit pouvant frapper le territoire états-unien.

Je pense que le président Poutine aimerait faire savoir aux Etats-uniens que Zirkon, avec son énorme vitesse, pourrait devenir leur cauchemar, après leur sortie unilatérale du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI).

Le moteur Scramjet (ramjet) de Zirkon peut augmenter de 5 fois la quantité de combustible initial, ce qui permettrait des démarrages et des arrêts répétés.

De cette manière, il revient plusieurs fois à l’altitude et à la vitesse de croisière initiales et atteint un rayon d’action de plus de 6 000 km. Nous devons noter que la masse du moteur Scramjet et de son carburant (hydrogène liquide) est de 500 à 600 kg.

La densité optimale de l’atmosphère est celle où la résistance au frottement est aussi petite que possible. Pourtant, le moteur Scramjet fonctionnera à une altitude de croisière de 50 à 60 km. Pour atteindre cette hauteur, Zirkon aura besoin d’un moteur de fusée plus puissant que celui qu’il a actuellement.

Une variante serait qu’un missile russe similaire RSD-10 (15Zh45) assurerait le lancement simultané de 2 à 4 systèmes Zirkon à une altitude de 60 km. Le RD-10 avait une trajectoire balistique, tandis que le nouveau Zirkon, avec ses sauts hypersoniques, rend impossible la prévision de ses paramètres de trajectoire par le Pentagone.