Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане России!

Сегодняшнее Послание сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития. И особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском Указе, развёрнуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России.

Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки, просто нет. Вообще, мы этот период, считаю, прошли – формирования задач и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их – нельзя. Они сложные, как я уже сказал, эти задачи, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперёд, постоянно набирая темп этого движения.

Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить.

Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма». Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему.

И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Задавать такой тон обязано Правительство России.

При этом хочу подчеркнуть и повторить: наши проекты развития – не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив конкретных задач.

Подчеркну: благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан – всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей.

Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведём первые итоги работы по национальным проектам. И сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти.

Уважаемые коллеги!

Теперь – о наших задачах более конкретно. И прежде всего – о ключевой из них: о сбережении народа, а значит, о всемерной поддержке семей.

Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации.

Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость, как вы знаете, снижается. Уже говорил, что причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в XX веке, во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после распада СССР. Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, смириться с фактом. Конечно, нет.

Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали, и убеждён, что вновь способны это сделать: на рубеже 2023–2024 годов добиться возобновления естественного прироста населения.

Сегодня хочу сказать о новом пакете уже подготовленных мер по поддержке семей.

Первое. Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребёнка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребёнка семья может получить выплаты из средств материнского капитала. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе Федерации. От восьми тысяч рублей, скажем, в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском автономном округе, а в среднем по стране это более 11 тысяч рублей на ребёнка в месяц. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг.

Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такие запросы есть у людей, мы видим их, напрямую в Администрацию Президента поступают. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети.

Второе. Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в особой заботе.

Третье. Доходы российских семей, безусловно, должны расти. Это серьёзная, комплексная задача. Подробно о ней ещё скажу чуть ниже. Но нужны и решения прямого действия. И прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.

Для примера, что это значит: сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено ещё 15 метров. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространённые по площади участки. Напомню, данную льготу мы уже предусмотрели для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Конечно, во многих субъектах Федерации действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но именно федеральный статус этой льготы гарантирует её применение повсеместно. Регионы прошу предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми.

Четвёртое. Правительству и Центральному Банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и ниже, как это и установлено в майском Указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть для семей с детьми, разумеется. Напомню: с прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует программа льготной ипотеки. Ставка для них – 6 процентов. Всё, что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовались всего 4,5 тысячи семей. Возникает вопрос, почему. Значит, предложенные условия в чём-то людям не подходят. Но и понятно, в чём, понятно, почему. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную как минимум перспективу, «вдолгую». А сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

Да, конечно, это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году – 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м – 21,7 миллиарда рублей, 2021 году –30,6 миллиарда рублей. Но, по оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять. Они у нас есть, и нужно их использовать на таких важнейших для нас направлениях.

И ещё одно решение прямого действия. С учётом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом – с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года.

Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. Обращаю внимание Правительства и депутатов Государственной Думы. Если потребуется, нужно будет внести соответствующие коррективы в бюджет. В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м –28,6 миллиарда рублей, в 2021-м –30,1 миллиарда рублей. Деньги большие. Надо их предусмотреть и использовать на этом важнейшем, как я уже сказал, направлении.

Необходимо предоставить семье возможность не только покупать готовое жильё, но и строить свой дом, на своей земле. Прошу Правительство совместно с Центральным Банком разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой.

И конечно, справедливо должен рассчитываться налог на землю. Понятно, что может меняться кадастровая или рыночная стоимость объекта. Но в любом случае сумма налога не должна скакать, непредсказуемо меняться. Мы уже ограничили десятью процентами годовой рост налогового платежа для жилой недвижимости. Предлагаю установить такой же предел и для земельных участков.

Далее. Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам социальные объекты, они вынуждены ещё и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имею в виду в том числе и наши новации в строительной сфере, и тем самым стимулировать именно комплексное развитие наших городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки. Чтобы родители могли работать, учиться, быть счастливыми, получать удовольствие от отцовства и материнства.

Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Добавлю, что запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, о которых я уже говорил и которые, надеюсь, ещё мы с вами предложим, – всё это должно происходить без дополнительных заявлений, лишних бумажек и походов по инстанциям. До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг следует перевести именно в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно, автоматически.

Что хотел бы подчеркнуть. Предложенный сегодня пакет мер по поддержке семьи не должен быть исчерпывающим, он именно первоочередной. С учётом сложностей демографического вызова, с которым сталкивается Россия, будем и дальше наращивать ресурсы на этом направлении. Прошу вас всех, уважаемые коллеги: и Правительство, и Федеральное Собрание, – думать на эту тему и предлагать решения.

Уважаемые коллеги! Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за её чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и это слишком много, слишком много. А у нас была ситуация, когда это количество ушло к 15 миллионам, сейчас немножко опять подросло. Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше внимание – на борьбе с этим явлением.

Причём серьёзные материальные проблемы испытывают ещё больше людей на самом деле, чем те, которые официально находятся за этой чертой. Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации.

Причин для бедности на самом деле – не только в нашей стране, в мире вообще – очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт.

Как он действует, что это такое. Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные, речь идёт о десятках тысяч рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это.

По оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю Правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.

Далее. Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели, потребительские кредиты. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, всё это понятно. Но в жизни может случиться всё и бывает всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы» – мы недавно говорили об этом в Казани, – то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее. Это непростая задача, здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать. Но это можно сделать.

Также прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов.

Подчеркну: и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в её проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы.

И конечно, нужно щепетильно, внимательно относиться к каждой детали. В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Многие здесь, в зале, наверное, понимают, о чём идёт речь. Мы ведь или из регионального, или из федерального бюджета доплачивали до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать, вот и всё.

Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

И что особо хочу сейчас отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть. Конечно, это очень сложная работа, мы с вами понимаем, работа с людьми каждый день с утра до вечера – это сложная судьба на самом деле. Но если уж пришёл, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда.

Уважаемые коллеги!

Следующая важная тема – здравоохранение. Знаю, что его нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи, с одной стороны, вроде как растёт, и действительно растёт, но тем не менее многих граждан не устраивает. И понятно, с чем это связано. Ведь об этой системе, как правило, судят по первичному звену: поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе у людей больше всего претензий. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и бесплатно пройти необходимое обследование, а в отдалённых населённых пунктах остаётся проблема даже попасть к медицинскому работнику, просто попасть на приём. Да, число фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов растёт, однако там, где их до сих пор нет, человеку от общих, средних цифр не легче.

До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населённых пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Для справки хочу сказать, что уже за 2019–2020 годы должно быть построено и, надеюсь, будет построено и модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Сейчас в ряде регионов реализуется проект «Бережливая поликлиника». В результате время ожидания в регистратуре, у кабинета врача в среднем сокращается в три-четыре раза. Я был в таких поликлиниках, работают очень здорово, очень хорошо. Гораздо лучшие условия создаются для людей с ограниченными возможностями, для родителей с детьми. Но таких поликлиник, к сожалению, пока очень мало, они скорее исключение, чем правило по стране в среднем. С учётом лучших региональных практик, а они, повторяю, есть, поручаю Правительству уже в этом году утвердить высокие стандарты бережливых поликлиник, принять правила их аттестации, а в следующем году совместно с регионами внедрить механизмы, которые мотивируют управленческий и медицинский персонал повышать качество работы. И в первую очередь уже в 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Обращаю внимание: дело не в том, чтобы появилась вывеска «Бережливая поликлиника». Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства.

На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация здравоохранения. В течение трёх лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Добавлю: обязательно нужно включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок.

Острый вопрос для первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. Здесь наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.

Далее. Сегодня самые сложные операции, используя новейшее оборудование, успешно делаются не только в федеральных, но и региональных клиниках и центрах. Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать, и работа здесь предстоит большая. Давайте начнём с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня, так же как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться дальше.

В Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Сегодня с диагнозом, например, лейкоз выздоравливает более 80 процентов детей, при некоторых формах рака – более 90 процентов излечиваются. Ещё сравнительно недавно, в середине 90-х годов, болезнь была практически неизлечима, спасти удавалось не более 10–20 процентов заболевших детей. В России тогда не было ни технологий, ни возможностей. Во многих случаях выход был только один – обращаться в зарубежные клиники. Кто мог, тот обращался. Мы понимали весь трагизм этой ситуации и направили на развитие детской онкологической помощи, онкогематологии ресурсы, потенциал нашей науки, здравоохранения, работали очень активно с нашими друзьями из-за границы (некоторые врачи из Германии просто переехали в Москву, здесь проводили, и, наверное, проводят до сих пор, значительное время) и в целом добились результата. Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи. Принципиальное значение здесь имеет ранняя диагностика. У нас фактически восстановлена система диспансеризации и регулярных профилактических осмотров. Они должны включать обследования на онкологические заболевания. Подчеркну, в обязательном порядке. Причём человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на приём, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние часы и выходные дни, пройти осмотр без дополнительных формальностей.

Далее. Уже в ближайшие годы мы должны сформировать ряд новых направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания. Так, надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома; настроить её на потребности конкретной семьи, конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь патронажную службу, сиделку), а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам. Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. За четыре года их нужно внедрить по всей стране.

Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение, – это организация паллиативной помощи. По оценкам, в ней нуждаются до 800 тысяч человек, а волонтёры мне говорили, может быть, и миллион. В январе посещал, как вы знаете, детский хоспис в Петербурге, говорили о проблемах. Знаю, что вчера депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и, при необходимости, оперативно внесём коррективы, обязательно учитывая позицию и волонтёров, о которых я только что упоминал, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей. Всех, кто давно – от сердца идёт это – занимается оказанием паллиативной помощи. Перед началом оглашения Послания Президента Федеральному Собранию.

Уважаемые коллеги! Люди проявляют всё более высокие требования к вопросам экологической безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема – это ситуация с коммунальными отходами. Если вы помните, впервые она зазвучала у нас на одной из моих «Прямых линий». Да, так называемыми мусорными проблемами не занимались, может быть, сто лет, то есть никогда, на самом деле, не занимались. Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались там эти отходы. Полигоны превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов. Кстати говоря, тоже интересно, вы как выдавали разрешительную документацию на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и свалками? Кто об этом подумал? А должны были подумать. Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан – абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, конечно, но ведь и трудные вопросы обязательно надо решать.

С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Но если всё сведётся к росту платы за вывоз мусора – это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации. Удивительно, но ещё год назад мне лично приходилось вмешиваться в некоторые вопросы. Несколько раз приходилось говорить и Министерству внутренних дел, и Прокуратуре. Вы знаете, удивительно, ещё раз хочу сказать, но почти ничего не двигалось, пока просто в явочном порядке дал команду выставить охрану там и никого не пускать. Только так работает, потому что вот эти мутные так называемые конторы, они на этом наживаются и, наживаясь на этом, неплохо обеспечивают своё благосостояние и свой так называемый бизнес прикрывают.

Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.

Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ. У нас его достаточно, так, как ни в одной стране мира. Да, это вообще на самом деле непростой и финансово ёмкий проект, но нужно это делать, он принесёт результаты, принесёт результаты и по бизнесу, и людям.

Позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны, и в первую очередь тех 12 городов, о которых я говорил ещё в Послании 2018 года. Эти города нужно наконец вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За шесть лет объём загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20 процентов. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно чётко установить ответственность в промышленных и других компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать всё это в законе о квотировании выбросов. Я знаю, прекрасно знаю и понимаю, о чём там идёт речь. Знаю, что весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны: сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно. Не может. Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России. Прошу принять закон в весеннюю сессию, уважаемые коллеги.

Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодёжь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России. В этом году откроются новые национальные парки в республиках Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в Алтайском крае и Челябинской области. Но хочу заострить внимание: у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор чётко не определены, режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учёт. Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать: в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства. Надо, конечно, иметь в виду интересы людей, которые там проживают. Но надо решать это в комплексе.

Уважаемые коллеги! В лучших столичных и региональных вузах России растёт число студентов из небольших населённых пунктов, удалённых районов. По данным международных исследований, ученики наших начальных и старших классов добиваются хороших результатов и в гуманитарных, и в точных науках, да мы с вами это и видим по конкурсам, по различным универсиадам, которые проводятся в этой сфере. Всё это показатели качественных изменений в школьном образовании.

Однако при всех достижениях нельзя оставлять за скобками и очевидные проблемы в этой важнейшей сфере. Так, доля школ с современными условиями обучения выросла с 12 процентов в 2000 году (было всего 12 процентов) до 85 процентов в 2018-м. Но порядка 200 тысяч ребят всё ещё ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше полутора процентов школьников, но если родители видят, что их ребёнок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей – что? – только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть ещё такие школы. За два года проблему нужно полностью решить, мы можем это сделать. Знаю, Правительство думает об этом, принимает определённые решения. Я вас прошу поддержать те регионы, где нет пока собственных возможностей.

Далее. Когда в 2006 году мы начали подключать школы к интернету, технологии были совершенно другими. Знаете, и тогда это казалось прорывом просто. Но это и было прорывом на самом деле, тогда это было очень здорово. Но сегодня эти технологии кажутся древними, и теперь перед нами уже задачи нового уровня. К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. В 2006 году, напомню, при подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз. Но именно это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Должно меняться и содержание образования. В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны, а в федеральные перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания.

И конечно, важнейший вопрос – кадры. Сегодня уже говорил о расширении программы «Земский доктор». Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в сёла и малые города.

Нам нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Не позднее 2023 года заработают культурно-образовательные центры в Калининграде, Кемерово, Владивостоке и Севастополе. В них будут представлены наши ведущие музеи и театры, а также филиалы творческих вузов, где учебный процесс начнётся уже в следующем году. Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой, прежде всего в регионах, на местах. Здесь работает много увлечённых, талантливых людей, подлинных энтузиастов своего дела. Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив – проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, в том числе дополнительно направить на эти цели средства из Фонда президентских грантов. Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» целевым образом выделим более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и ещё более 6 миллиардов рублей – на поддержку центров культурного развития в малых городах России.

Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать её бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Это, кстати говоря, позволит им ежегодно экономить примерно 4 миллиарда рублей и направить их на своё развитие, на повышение зарплат сотрудников. И конечно, эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах.

Уважаемые коллеги! Обращаю внимание глав субъектов Федерации: необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. Это очень важная вещь, коллеги. Я многократно, постоянно вам об этом говорю на встречах. Нельзя опускать эту планку. Но и зарплата по экономике должна расти, должна повышаться. У нас более 40 миллионов граждан – это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры – получают фиксированные доходы, и они должны расти не ниже уровня инфляции. Я прошу Правительство учитывать это в своей работе.

Ещё более 70 миллионов человек трудится в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг, ведут небольшой бизнес. Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике нашей страны. И чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства, квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях, в конечном итоге нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан, это ключ к успеху. Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3 процента, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает.

Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Я уже об этом говорил, и мы, когда принимали соответствующие решения по наполнению финансовой «кубышки» для реализации национальных проектов, знали, что так и будет происходить. Это сегодня ожидаемый эффект. Но нужно, чтобы также ожидаемой была и нормализация этой ситуации. Такие возможности у нас есть. Правительству, Центральному банку, как я сказал, нужно войти в целевые показатели инфляции и в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста. У нас мощная финансовая подушка безопасности.

Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация. Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают, в том числе в полном объёме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали Правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их вкладываем. У нас есть задача – дорастить до определённого уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиарда рублей.

Для того чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в экономике. Выделю здесь четыре приоритета.

Первое – это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и как результат – увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Второе – это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас всё было надёжно и работало как часы. Рост объёма инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7 процентов. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы Правительства. Послание Президента Федеральному Собранию. Послание Президента Федеральному Собранию. Фото ТАСС

Третье – снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала наших регионов.

И четвёртое – подготовка современных кадров, разумеется, создание мощной научно-технологической базы.

На этих направлениях, на конкретных задачах позвольте остановиться чуть-чуть поподробнее.

В России сейчас формируется колоссальный гарантированный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию. И это без преувеличения. Вот я хочу прямо употребить это слово. Исторические возможности для качественного роста российского бизнеса, для машино- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии, для других отраслей. Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта объёмом порядка (вдумайтесь) 6 триллионов рублей. И эти ресурсы должны работать здесь, в России.

Обращаюсь к Правительству, регионам, представителям госкомпаний, которых вижу здесь, в этом зале. Конечно, надо покупать всё самое современное и подешевле. Естественно, все хотят быть и должны быть конкурентоспособными, но там, где возможно, опираться нужно на своего производителя, на отечественного. Надо их искать, даже вместе с ними работать. Конечно, должна быть конкурентная среда, но у нас уже есть инструменты поддержки именно своего производителя. Нужно не забывать про эти инструменты, использовать их.

Подчеркну, доступ к заказам должен быть равным (во всяком случае для своих, для национальных компаний), чтобы побеждали те, кто докажет свою состоятельность напряжённой работой и результатами, готовностью меняться, внедрять передовые технологии и повышать производительность труда, предлагать лучший, конкурентный товар.

Что касается оборонно-промышленного комплекса, то нужно использовать сегодняшние возможности для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги знают, о чём речь. Есть определённые цифры по годам. Надо кровь из носу выполнять эти задачи.

И конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. Причём волна технологического развития позволяет расти, завоёвывать рынки очень быстро. У нас уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей, робототехника.

Поручаю Правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития. А парламентариев прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой, цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы. Всё наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Оно, это законодательство, а точнее, они, эти законы, не должны ограничивать становление передовых перспективных отраслей, а должны помогать этому развитию.

Важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса – расширение экспорта, выход на внешние рынки. Хороший пример для этого, конечно, успехи отечественного сельского хозяйства. В 2018 году рост был 19,4 процента, экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году это должно быть уже 45 миллиардов долларов. Кстати, мы не только являемся одним из крупнейших экспортёров пшеницы (в прошлом году объёмы её экспорта составили 44 миллиона тонн), у нас есть ещё одно весомое достижение, ещё как минимум одно. Благодаря разработкам российских учёных мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят, насколько это критически важно. У России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия.

Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года.

И ещё. Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) – это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции. Поручаю Правительству создать защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен подтверждать, что в её производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдёт всё влёт, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей.

Уважаемые коллеги, чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в одном из Посланий, приводил соответствующие цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась.

Сегодня почти половина дел (45 процентов), возбуждённых в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. А что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Давайте вдумаемся в эту цифру, это становится серьёзной проблемой для экономики. Бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике. Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению. И это влечёт за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжёлое наказание позднее. Кроме того, при расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жёстко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий.

С Генеральным прокурором, с Председателем Верховного Суда мы говорили на этот счёт. Действительно, смотрите, человек сидит за решёткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызывали?» – «В отпуске был следователь», – отвечают. Там загрузка огромная, конечно, у следственных работников, в МВД – особенно, просто вал, и с этим тоже нужно что-то делать, надо посмотреть на это повнимательнее. Необходимо, может, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать. Но как так? У него сидит человек за решёткой, а он в отпуск пошёл и за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть, надо точно с этим разобраться. Я прошу Верховный Суд и Генеральную прокуратуру проанализировать ещё раз эти проблемы и представить соответствующие предложения.

Также деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив предлагаю создать специальную цифровую платформу (они, собственно говоря, сами вышли с этой инициативой), с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу.

Вы знаете, здесь обращаюсь к руководителям правоохранительных органов: не нужно этого пугаться. Это подспорье как раз для руководства этих органов, с тем чтобы руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне для начала. Я поручаю Правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которая позволит запустить этот механизм, а правоохранительным ведомствам – МВД, ФСБ, Генпрокуратуре, Следственному комитету – подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая чёткие сроки их рассмотрения. И уже к концу года такая платформа должна начать действовать хотя бы в пилотном режиме.

Далее. Правительство предлагает серьёзно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте, действительно, подведём черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив.

Смотрите. Когда мы обсуждали эту тему, многие коллеги сказали, искренне сказали, реакция была такая: страшно. Действительно, знаете, страшно, и есть проблема. Это не так просто. Ведь там по некоторым направлениям, по некоторым ведомствам вот такие фолианты, вот такой толщины, они же десятилетиями накапливались, ещё с советских времён многие работают, со времён «очаковских и покоренья Крыма». Но не 2014 год имею в виду, конечно. (Смех в зале.) Ещё со времён Александра Сергеевича Грибоедова и раньше. И конечно, там столько всего отрегламентировано, столько понаписано. Но я, знаете, сомневаюсь, что даже сотрудники этих ведомств знают на 100 процентов, что там написано, поэтому нужно провести этот анализ за два года, не бояться этого, засучить рукава, сделать, провести эту работу и, действительно, оставить только то и обновить по-современному то, что действительно нужно для организации работы.

Уважаемые коллеги! На базе передовых технологий нужно форсировать модернизацию инфраструктуры. Это имеет огромное значение для укрепления связанности страны, особенно это важно для нас, для страны с самой большой территорией в мире, с такой огромной территорией. Это имеет огромное значение для укрепления всего каркаса государства, для раскрытия потенциала территории, для роста экономики Российской Федерации.

В этом году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст мощный импульс. Кстати, спасибо и строителям, и железнодорожникам. Видели, уже сделан обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья. В этом году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту, как я уже сказал. Это даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь. Но также на всём протяжении заработает скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург, а это новые возможности и для бизнеса, это новые рабочие места для жителей Новгородской, Тверской, Ленинградской и Московской областей.

За шесть лет по всей стране будет реконструировано более 60 аэропортов, в том числе строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. В 2025 году более чем в полтора раза (до 210 миллионов тонн) вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Всё это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока.

Вновь повторю: все дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление – Восточная Сибирь и Дальний Восток. Надо постоянно иметь это в виду всем ведомствам.

В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока. Все наши планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности.

Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учётом успешного опыта чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, в целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну.

Далее. Уже в текущем году необходимо принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных. И здесь также нужно смотреть вперёд. Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G.

Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли. В том числе поручаю «Роскосмосу» совместно с Правительством Москвы – коллеги приходили ко мне, докладывали, хороший проект – сформировать Национальный космический центр. Он должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства, обеспечить проведение научных исследований и подготовку кадров.

Уважаемые коллеги! Мы видим, что глобальная конкуренция всё больше смещается в область науки, технологий, образования. Ещё недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. Это было трудно, сложно, многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля, идти действительно непроторённой дорогой, находить смелые и уникальные решения. И это сделали, сделали наши инженеры, рабочие, учёные, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах. Повторю, знаю все детали этой масштабной работы, и у меня есть все основания сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы «Авангард» соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли. И с точки зрения повышения обороноспособности, ну, прежде всего, конечно, с этой точки зрения и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов.

В своё время атомный оборонный проект дал стране атомную энергетику. Создание ракетного щита, которое началось в том числе и с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное освоение космоса. Сегодня те кадры, знания, компетенции, материалы, которые мы получили при разработке оружия нового поколения, нужно столь же результативно использовать в интересах гражданских сфер.

Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже подписан Указ о генетических исследованиях, такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта. В середине следующего десятилетия мы должны войти в число лидеров по этим научно-технологическим направлениям, которые, безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России.

Для реализации подобных проектов необходимо ускорить создание продвинутой научной инфраструктуры. Недавно, кстати, в Ленинградской области состоялся запуск установки класса megascience реактора ПИК. В течение ближайших 20 лет он будет одним из самых мощных источников нейтронов в мире, позволит проводить уникальные исследования в области физики, биологии, химии, поможет разрабатывать новые лекарства, средства диагностики, новые материалы. Впервые за последние десятилетия на российских верфях будут заложены современные научно-исследовательские суда. Они смогут работать во всех стратегических районах, включая арктические моря и Антарктику, вести изучение шельфа, природных богатств Мирового океана.

Для мощного технологического развития нам нужно выстроить современную модель исследований и разработок. Именно для этого мы создаём в регионах научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. В течение трёх лет такие центры должны быть созданы в 15 субъектах Российской Федерации, в том числе первые пять – в этом году, три из них – в Тюменской, Белгородской областях и в Пермском крае – находятся в высокой степени готовности и в этом году должны быть запущены.

Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновлённых учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые ещё только формируются.

В конце августа в России состоится чемпионат мира WorldSkills по рабочим профессиям. Давайте пожелаем нашей команде успехов. Этот успех значим для повышения престижа рабочих профессий, рабочих специальностей. Опираясь на опыт движения WorldSkills, надо ускорить модернизацию среднего профессионального образования, в том числе уже к 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2 тысяч мастерских в колледжах и техникумах.

Увлечение профессией, творчеством формируется ещё в юные годы. За три предстоящих года за счёт расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей.

Настоящим созвездием становится сочинский «Сириус». Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одарённых ребят появятся во всех регионах страны к 2024 году. Но коллеги говорят, что готовы сделать это и раньше, за два года. Такую работу на опережение можно только приветствовать. И считаю, что резервы для наращивания темпов есть в каждом национальном проекте. Рассчитываю, что наши компании, деловые сообщества будут активно присоединяться к проектам, таким как «Билет в будущее», благодаря которому школьники, начиная с шестого класса, смогут не только пройти профориентацию, но и получить практику на предприятиях, в научных центрах, на других площадках. Я вообще хочу обратить внимание молодёжи: ваш талант, энергия, креативные способности – в числе самых сильных конкурентных преимуществ в России. Мы это понимаем и очень ценим. И чтобы каждый молодой человек (студент, школьник) мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я – профессионал», «Лидеры России» и многие другие. Хочу подчеркнуть: всё это – обращаюсь опять к молодым людям – создаётся для того, чтобы вы использовали эти возможности. И призываю вас активно и смело пользоваться этим, дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье, своей стране.

Уважаемые коллеги! Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще её не будет. Для всех нас это должно быть понятно, мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия – нет.

Выстраивать отношения с нами – значит находить совместные развязки, причём самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми. Именно на этой основе мы ведём работу в ООН, а также в Содружестве Независимых Государств, на площадках «Группы двадцати», БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике. Вместе с партнёрами по интеграции продолжим формировать общие рынки и укреплять внешние связи Евразийского экономического союза. В том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряжении Евразэс с китайской инициативой «Один пояс, один путь» как пролог к созданию большого евразийского партнёрства.

Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактом в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, показывают пример плодотворного сотрудничества в экономике. Большое внимание уделяем раскрытию потенциала особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Продолжим развивать политический диалог и экономическое сотрудничество с Японией. Готовы к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения мирного договора. Намерены углублять взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Надеемся также, что со стороны Евросоюза, ведущих стран Европы всё-таки будут предприняты реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений с Россией. Граждане этих стран заинтересованы в таком сотрудничестве с Россией, включая, конечно, крупные, да и мелкие, средние компании, вообще бизнес европейских стран, что, безусловно, отвечало бы наших общим интересам.

Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остаётся односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому вынужден, просто вынужден остановиться на этом чуть подробнее. Да, действительно, с момента заключения этого Договора в 1987 году произошли серьёзные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США – нет, мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы, понятно. Так нужно было нашим американским партнёрам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из Договора. Сделали бы лучше, как в 2002 году, из ПРО вышли, всё, в открытую, по-честному. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали так, и всё. И здесь надо было так поступить, именно по-честному. Как они действуют на самом деле? Сами всё нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но ещё и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но всё-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование «ракеты-мишени» для целей ПРО. Затем приступили к развёртыванию в Европе универсальных пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности «Томагавк».

Я говорю об этом только потому и трачу своё и ваше время, что мы вынуждены отвечать на те обвинения, которые слышим в наш адрес. Но, сделав всё это, о чём я сейчас сказал, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В частности, согласно пункту 1 статьи 4 Договора (я цитирую), «каждая из сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет, чтобы ни у одной из сторон не имелось таких ракет и таких пусковых установок». В статье 6, пункт 1 говорится (зачитываю дословно): «По вступлении в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни одна из сторон не производит никаких ракет средней дальности, не проводит лётных испытаний таких ракет и не производит никаких ступеней для таких ракет и никаких пусковых установок таких ракет». Конец цитаты.

Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет «Томагавк», США эти требования договора прямо и грубо нарушили. Ну, сделали же это уже давно. В Румынии уже стоят эти пусковые установки, и ничего, вроде как ничего и не происходит. Странно прям. Для нас ничего странного нет, но люди-то должны это видеть и понимать.

Как мы оцениваем в этой связи ситуацию. Я уже говорил и хочу повторить: Россия не намерена – это очень важно, я повторяю это специально – Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьёзные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлётное время до Москвы может составить до 10–12 минут. Это и есть очень серьёзная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит.

Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чём не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чём здесь идёт речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов.

Что в этой связи важно, и здесь много новизны. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлётному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России.

Знаем, как это сделать и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными. Не думаю, что международная обстановка сегодня такова, что требует дополнительного и безответственного обострения. Мы этого не хотим.

Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным.

Работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых говорил в Послании прошлого года, продолжается – ритмично, без сбоев по плану. Началось серийное производство комплекса «Авангард», о котором сегодня уже упоминал. В этом году, как и планировалось, им будет оснащён первый полк РВСН. Проводится и цикл испытаний тяжёлой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты «Сармат». Лазерные установки «Пересвет» и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, личный состав получил опыт их эксплуатации. В декабре этого года все поставленные в Вооружённые Силы «Пересветы» заступят на боевое дежурство. Продолжится и работа по расширению инфраструктуры базирования самолётов МиГ-31, оснащённых ракетами «Кинжал». Успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник», а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат «Посейдон».

В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса. Работа идёт по плану.

Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и ещё об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил: есть ещё что сказать, пока рановато. Вот потихонечку так будем рассказывать, что у нас там в загашнике. Так вот ещё об одной перспективной новинке, работа над которой идёт успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно, хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полёта около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр». То есть всё это будет для нас незатратно.

В этой связи хочу подчеркнуть, что для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой вооружения, Военно-Морскому Флоту России будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок, в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, ещё 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.

Завершая тему одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, хотел бы сказать следующее. В последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские акции, абсолютно не спровоцировано, хочу это подчеркнуть, не спровоцировано с нашей стороны, вводятся всё новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции. Практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности, и при этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США.

Скажу прямо: это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер. Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим её, тем более с такой глобальной державой, как Соединённые Штаты Америки. Но, похоже, наши партнёры не замечают, как и какими темпами меняется мир, куда он движется. Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику. Вряд ли это соответствует интересам самих США. Но это не нам решать.

Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса много и таких, кто излишне увлечён идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьёзные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надёжно и безусловно обеспечена.

Кстати, уже говорил и хочу повторить: мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождём, пока и наши партнёры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме.

Мы продолжим развивать наши Вооружённые Силы, повышать интенсивность и качество боевой подготовки, в том числе с учётом опыта антитеррористической операции в Сирии. А его получили практически все командиры крупных соединений Сухопутных войск, силы специальных операций и военной полиции в части обеспечения, экипажи боевых кораблей, армейской, оперативно-тактической, стратегической и военно-транспортной авиации.

Хочу вновь подчеркнуть: для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны.

Уважаемые коллеги! Перед нами стоят масштабные задачи. Мы идём к их решению системно и последовательно, выстраивая такую модель социального, экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит, дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности на многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших традициях. Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только объединяя усилия, только вместе, при сплочённости общества, готовности всех нас, всех граждан России достигать успехов в конкретных делах.

Такой солидарный настрой на перемены – всегда осознанный выбор самих людей. Они делают его, когда понимают, что развитие страны зависит именно от них, от результатов их труда, когда стремление быть нужным, полезным ценится и поддерживается, когда каждому находится дело по призванию и по душе и, главное, когда есть справедливость, широкое пространство для свободы и равных возможностей для работы, учёбы, инициативы и новаторства.

Эти условия прорывного развития невозможно перевести в цифры и показатели, но именно они – консолидация общества, включённость граждан в дела страны, общая уверенность в наших силах – являются определяющими для достижения успехов. И этого успеха мы обязательно добьёмся.

Благодарю вас за внимание.