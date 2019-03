Les USA inventent la « réciprocité d’accès »

Le Congrès a adopté la loi sur la réciprocité d’accès au Tibet (Reciprocal Access to Tibet Act — H.R.1872 ) que le président Trump a promulguée le 19 décembre 2018.

Ce texte a été présenté par le représentant James McGovern (Démocrate) à la suite d’une campagne de l’acteur Richard Gere et de l’International Campaign for Tibet (ICT). Il prévoit d’interdire l’accès aux États-Unis des fonctionnaires chinois qui refuseraient à des citoyens états-uniens celui au territoire tibétain.

Les États-Unis eux-mêmes pratiquent une politique très restrictive d’accès à leur territoire et se donnent le droit de refouler à leur frontière tout étranger, même disposant d’un visa.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang (photo), a déclaré le 26 mars 2019 que ce texte était un mauvais message dans la mesure où les États-Unis n’ont pas à interférer dans la vie d’une province chinoise. Il a rappelé que compte tenu des particularités géographiques de ce territoire, il était indispensable d’en réguler l’entrée aux étrangers.

Les États-Unis entendent étendre progressivement ce dispositif de « réciprocité d’accès » à d’autres régions dans le monde, de sorte que tout citoyen US puisse se rendre n’importe où dans le monde.