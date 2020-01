La justification US de l’assassinat du général Soleimani

Cette narration, si elle est logique n’en est pas pour autant crédible. La stratégie imputée au général Soleimani ne correspond pas du tout ni à sa personnalité, ni à son action militaire connue, ni au mode opératoire des services secrets iraniens. Au contraire, ce plan rappelle étrangement celui qu’avait imaginé l’ambassadeur John Negroponte pour mettre fin à la Résistance irakienne en fomentant la guerre civile iraquienne. Bien d’autres interprétations des événements sont possibles, à commencer par une volonté US d’agir sur la paralysie mutuelle des forces du gouvernement iranien et des Gardiens de la Révolution.

Alors que les manifestations de la communauté chiite se multiplient contre l’influence iranienne sur le personnel politique iraquien, des attentats auraient été commis contre des intérêts US, provoquant une riposte US contre les manifestants iraquiens, qui elle-même aurait réveillé le nationalisme iraquien au détriment de la révolte actuelle.

[1] “Inside the plot by Iran’s Soleimani to attack U.S. forces in Iraq”, Reuters, Michael Georgy and Brian Thevenot, January 4, 2020.

[2] « Le Moyen-Orient et les États-Unis en alerte », Réseau Voltaire, 3 janvier 2020.

[3] “Mark Esper on Iran in Iraq”, by Mark T. Esper, Voltaire Network, 2 January 2020.