ABD’nin General Süleymani’yi öldürme gerekçesi

Atlantikçi basına göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutası General Kasım Süleymani Irak kamuoyunun görüşünü tersine çevirmeyi hedefleyen bir operasyon hazırlığı içerisindeydi [1].

Bu haberlere göre, İran’ın Irak’ın siyasi kadroları üzerindeki nüfuzuna karşı Şii toplumunun protesto gösterileri artarken, ABD çıkarlarına karşı saldırılar düzenlenmiş, bu da ABD’nin Iraklı göstericilere karşılık vermesine neden olmuş, bunun sonucunda ülkede yaşanan isyanın aleyhine Irak milliyetçiliğinin uyanışına yol açmış.

ABD sözüm ona bu komployu engellemek için 2 Kasım 2020’de, Şam’dan gelen Kasım Süleymani’yi, müttefiki Ebu Mehdi el-Mühendis tarafından karşılandığı Bağdat havalimanında öldürmüş [2]. Washington’un saldırıdan önce, Savunma Bakanı Mark Esper tarafından yapılan bir açıklama sırasında İran’ı uyardığı iddia ediliyor [3].

Bu anlatımı mantıklı kabul etsek bile, hiç de inandırıcı değildir. General Süleymani’ye isnat edilen strateji, ne kişiliğiyle, ne bugüne kadar bilinen askeri faaliyetleriyle, ne de İran gizli servislerinin çalışma biçimiyle hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Aksine bu plan ilginç bir şekilde, Irak’ta iç savaşı kışkırtarak Irak direnişini sonlandırmayı tasarlayan büyükelçi John Negroponte tarafından geliştirilen plana benzemektedir. Başta ABD’nin İran hükümetine bağlı güçleri ve Devrim Muhafızları’nı karşılıklı olarak hareketsiz hale getirme iradesi olmak üzere, olaylara ilişkin başka birçok yorum yapmak da mümkündür.