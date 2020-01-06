США оправдывают убийство генерала Сулеймани

По сообщениям западных СМИ, генерал Касем Сулеймани, командующий элитными силами „Кудс” иранского Корпуса Стражей Исламской революции, готовил операцию, призванную изменить иракское общественного мнение. [1]

В разгар нарастающих протестов шиитской общины против иранского влияния на иракский политический класс, вероятно, были совершены нападения [направленные] против интересов США, что вызвало ответную реакцию США [направленную] против иракских демонстрантов, что, в свою очередь, воспламенило иракский национализм в ущерб продолжающемуся [антииранскому] восстанию.

Якобы именно для того, чтобы сорвать этот заговор, Соединенные Штаты 2 января 2020 года убили Касема Сулеймани и его верного сторонника Абу Мехди аль-Мухандиса. [2] По данным США, Иран был предупрежден через сообщение, сделанное министром обороны США Марком Эспером. [3]

Этот рассказ, даже если он логичен, вряд ли заслуживает доверия. Стратегия, приписываемая генералу Сулеймани, никоим образом не соответствует ни его хорошо известному образу действий, ни образу действий иранских спецслужб. Напротив, она странным образом напоминает логику посла США Джона Негропонте: развязывание гражданской войны в Ираке как средство подавления иракского сопротивления. Разумеется, возможны и другие интерпретации событий, начиная с желания США воспользоваться внутрииранским клинчом Армии Исламской Республики и Корпуса Стражей Исламской революции.