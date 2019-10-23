Voltaire İletişim Ağı

İlk olarak François Hollande bozgunu kabullendi

Voltaire İletişim Ağı
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Eski Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande, eski dünyanın bozguna uğradığını ilk olarak kabul eden kişi oldu. AFP’ye verdiği demeçte şunları söyledi:

« Suriye anlaşmazlığının belki de bu son aşamasında ne ortaya çıktı? Üstün geldiğini görmek istemeyeceğimiz kim varsa zafer kazandı: Beşar rejimi, gerçekte Kürtleri kovalamak isteyen müttefikimiz Türkiye ve barış yapıcısı ve İran ile birlikte Beşar Esad rejimini korumaya ve kurtarmaya gelen askerlere sahip Vladimir Putin ».

François Hollande, başlıca lideri ABD Başkanı Donald Trump’ın artık oyun dışında kalma kararı aldığı, Batı dünyasındaki krizi gözlemlemektedir:

« NATO’nun geleceğiyle ilgili başat bir soruyla karşı karşıyayız: ABD başkanı Donald Trump’a nasıl güven duyulabilir? »

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İlk olarak François Hollande bozgunu kabullendi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 23 Ekim 2019, www.voltairenet.org/article208066.html

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