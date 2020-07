Οι Associated Press και μετά οι New Yok Times , οι Los Angeles Times και σε λίγο σχεδόν όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αποφάσισαν να γράψουν το Μαύρο (Black) με κεφαλαίο Μ όταν αναφέρονται στη «ράτσα» (race) (sic) [ 6 ] αλλά όχι Λευκό (white) για αντιστοίχως. Πράγματι, το γεγονός της γραφής του Λευκού με ένα κεφαλαίο γράμμα (Λευκό, White) είναι ένα διακριτικό σημάδι των λευκών ρατσιστών [ 7 ].

