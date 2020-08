El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 27 de julio de 2020 su intención de ‎incluir próximamente en la lista de organizaciones terroristas el grupo conocido como “Antifa”. Su decisión se basa en un informe del Departamento de Seguridad de ‎la Patria (Homeland Security), fechado el 24 de junio. ‎

Dicho informe, que se intitula The Syrian Conflict and Its Nexus to U.S.-based Antifascist ‎Movements, o sea “El conflicto sirio y sus vínculos con movimientos antifascistas con bases en ‎Estados Unidos” (PDF disponible, en inglés, al pie de esta información) describe la implicación ‎de miembros estadounidenses de Antifa en los grupos armados kurdos en Siria y está basado ‎en nuestro artículo «Las brigadas anarquistas de la OTAN» (Thierry ‎Meyssan, Red Voltaire, 12 de septiembre de 2017).‎

Los llamados Antifa (ver foto) son un nebuloso movimiento subvencionado por el especulador ‎estadounidense George Soros y se presentan como “antifascistas” pero están al servicio de ‎la OTAN.‎

En el caso particular de Estados Unidos, estos elementos ‎han venido coordinando manifestaciones violentas desde que el ciudadano negro George Floyd ‎murió a manos de un policía blanco, el 25 de mayo.

En Portland, los Antifa han organizado ‎enfrentamientos violentos contra los agentes federales del Departamento de Seguridad de ‎la Patria, además de quemar banderas estadounidenses y ejemplares de la Biblia ante la sede de la ‎Corte Federal. ‎

El Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security o DHS, por sus siglas en inglés) fue ‎creado por el presidente George W. Bush, al calor de los acontecimientos del 11 de septiembre ‎de 2001. Paradójicamente, esa agencia federal estadounidense inició su acción… denunciando las ‎tesis de Thierry Meyssan sobre la existencia de un complot estadounidense que hizo posible los ‎atentados del 11 de septiembre. ‎