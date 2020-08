Başkan Donald Trump’ın 27 Temmuz 2020’de önümüzdeki günlerde Antifa’ları terörist örgüt olarak tanıyacağına ilişkin açıklaması, Anayurt Güvenliği Bakanlığı’nın (Homeland Security) 24 Haziran tarihli bir raporuna dayanmaktadır.

« Suriye anlaşmazlığı ve ABD’deki anti-faşist hareketlerle olan bağları » (The Syrian Conflict and Its Nexus to U.S.-based Antifascist Movements) (aşağıdaki linkten yüklenebilir) ABD’deki antifa’ların Kürt güçleri saflarında yer almasına değiniyor. Söz konusu rapor, « NATO’nun anarşist tugayları », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 12 Eylül 2017 başlıklı makalemizi temel almaktadır.

Antifa’lar, spekülatör George Soros tarafından finanse edilen ve NATO’nun hizmetinde olan bir oluşumdur. ABD’de, 25 Mayıs’ta George Floyd’un ölümünden beri gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı gösterilerin eşgüdümünü üstlenmişlerdir. Özellikle Portland’ta Anayurt Güvenliği Bakanlığı’na federal polislerle çatışmakta ve Federal Mahkeme önünde ABD bayraklarını ve İncil’leri ateşe vermektedirler.

Anayurt Güvenliği Bakanlığı, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında Başkan George W. Bush tarafından kuruldu. Çelişkili bir biçimde işe Thierry Meyssan’ı kınamakla başlamıştı. Bu, Donald Trump’ın seçimleri kazanmasından önceydi…