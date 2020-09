Η προεδρική εκστρατεία στις ΗΠΑ για το 2020 αντιθέτει δύο ριζικά διαφορετικά οράματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες: αυτοκρατορία ή έθνος;

Από τη μία πλευρά, η αξίωση της Ουάσινγκτον να κυριαρχήσει στον κόσμο με ανάσχεση (« containment ») των δυνητικών ανταγωνιστών - μια στρατηγική που καθορίστηκε από τον Τζορτζ Κένναν το 1946 και ακολουθούσαν όλοι οι πρόεδροι έως το 2016—. από την άλλη, η απόρριψη του ιμπεριαλισμού και η επιθυμία να διευκολυνθούν οι περιουσίες των Αμερικανών γενικά - μια στρατηγική που εισηγήθηκε ο πρόεδρος Άντριου Τζάκσον (1829-37) και που υιοθετήθηκε μόνο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (2017-2020) .

Το κάθε ένα από αυτά τα δύο στρατόπεδα χειρίζεται μια ρητορική που κρύβει την πραγματική του πρακτική. Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι παρουσιάζονται ως αγγελιοφόροι του «ελεύθερου κόσμου» ενώπιον των «δικτατοριών», πολέμιοι των φυλετικών διακρίσεων, του φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού και ως πρωταθλητές του αγώνα κατά της «υπερθέρμανσης του πλανήτη». Οι Τζακσονιανοί (Jackonians), καταγγέλλουν με τη σειρά τους τη διαφθορά, τη διαστροφή και, τελικά, την υποκρισία των προηγούμενων, ενώ καλούν να πολεμήσουν για το έθνος τους και όχι για την αυτοκρατορία.

Τα δύο στρατόπεδα δεν έχουν από κοινού παρά μόνο την ίδια λατρεία της δύναμης, στην υπηρεσία είτε της αυτοκρατορίας (Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι) είτε του έθνους (Τζακσονιανοί). Το γεγονός ότι οι Τζακσονιανοί με απροσδόκητο τρόπο έγιναν ξαφνικά πλειοψηφία στη χώρα και ανέλαβαν τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προσθέτει σύγχυση, αλλά δεν πρέπει να φέρει την σύγχυση του Τραμπισμού με την ρεπουμπλικανική ιδεολογία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην ουσία, οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι επί των πλείστων πιο εύποροι άνθρωποι ή επαγγελματίες στις νέες τεχνολογίες, ενώ οι Τζακσονιανοί - όπως τα "κίτρινα γιλέκα" στη Γαλλία - είναι περισσότερο φτωχοί και επαγγελματικά συνδεδεμένοι με τη γη από την οποία δεν μπορούν να διαφεύγουν.

Για την εκστρατεία του 2020, οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι ενωμένοι πίσω από τον πρώην Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο τελευταίος και οι υποστηρικτές του είναι εξαιρετικά φλύαροι για τις προθέσεις τους:

Είδατε:

“The Power of America’s Example”, by Joseph R. Biden Jr., Voltaire Network, 11 July 2019.

“Why America Must Lead Again. Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump”, by Joseph R. Biden Jr., Foreign Affairs, March/April 2020.

Και ειδικά την δήλωση των ανώτερων Ρεπουμπλικανικών αξιωματούχων για την εθνική ασφάλεια υπέρ του Δημοκρατικού Μπάιντεν:

“A Statement by Former Republican National Security Officials”, Voltaire Network, 20 August 2020.

Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ το αποφεύγει, τουλάχιστον γραπτώς:

“Donald Trump Second Term Agenda”, by Donald Trump, Voltaire Network, 24 August 2020 (η εξωτερική πολιτική είναι η μικρή παράγραφος στο τέλος του κειμένου).