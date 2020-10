Selon Flightradar24,

Deux avions de transport militaire Iliouchine, immatriculés 4K-AZ101 et 4K-78131, affrétés par le ministère azerbaïdjanais de la Défense sont arrivés de Bakou, le 24 septembre 2020, sur l’aéroport d’Ovda (Israël) et son retournés à leur base après chargement.

Un avion de transport militaire Iliouchine Il-76TD immatriculé AZQ4611 de la compagnie d’État azerbaïdjanaise Silk Way Airlines [1] est arrivé de Bakou sur l’aéroport israélien d’Ovda, le 30 septembre 2020 et est retourné en Azerbaïdjan quelques heures plus tard.