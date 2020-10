− Un aereo militare da trasporto Ilyushin Il-76TD, immatricolato AZQ4611, della compagnia di Stato dell’Azerbaigian Silk Way Airlines [ 1 ], proveniente da Baku, è atterrato il 30 settembre 2020 all’aeroporto israeliano di Ovda ed è ritornato in Azerbaigian qualche ora più tardi.

− Due aerei militari da trasporto Ilyushin, immatricolati 4K-AZ101 e AK-78131, noleggiati dal ministero della Difesa dell’Azerbaigian, provenienti da Baku, sono atterrati il 24 settembre 2020 all’aeroporto israeliano di Ovda e, dopo essere stati caricati, sono ritornati alla loro base in Azerbaigian.

[1] Silk Way Airlines era la principale compagnia utilizzata dal generale David Petraeus (all’epoca direttore della CIA, oggi vice del finanziere Heìnry Kravis, principale contributore della campagna elettorale di Emmanuel Macron) per trasportare armi destinate agli jihadisti di Siria e Iraq. Si veda Miliardi di dollari in armi contro la Siria, di Thierry Meyssan, traduzione di Matzu Yagi, fonte Megachip-Globalist (Italia), Rete Voltaire, 21 luglio 2017.