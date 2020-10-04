Flightradar24’e göre,
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından kiralanan 4K-AZ101 ve 4K-78131 tescilli iki İlyuşin askeri nakliye uçağı 24 Eylül 2020’de Bakü’den havalanarak Ovda havalimanına (İsrail) indi ve yüklendikten sonra üslerine geri döndü.
Azerbaycan devlet şirketi Silk Way Airlines’a [1] ait AZQ4611 tescilli bir İlyuşin İl-76TD askeri nakliye uçağı 30 Eylül 2020’de Bakü’den İsrail Ovda havalimanına geldi ve birkaç saat sonra Azerbaycan’a geri döndü.
Osman Soysal
[1] Silk Way Airlines General David Petraeus (o dönem CİA başkanı olan, bugün Emmanuel Macron’un seçim kampanyasının ana bağışçısı finansçı Henry Kravis’in yardımcısı) tarafından kiralanan, Suriye ve Irak’taki cihatçılara yönelik başlıca silah nakliyecisi idi. Bkz. « Suriye’ye karşı milyarlarca dolarlık silah », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 18 Temmuz 2017.