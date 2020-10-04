Flightradar24’e göre,

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından kiralanan 4K-AZ101 ve 4K-78131 tescilli iki İlyuşin askeri nakliye uçağı 24 Eylül 2020’de Bakü’den havalanarak Ovda havalimanına (İsrail) indi ve yüklendikten sonra üslerine geri döndü.

Azerbaycan devlet şirketi Silk Way Airlines’a [1] ait AZQ4611 tescilli bir İlyuşin İl-76TD askeri nakliye uçağı 30 Eylül 2020’de Bakü’den İsrail Ovda havalimanına geldi ve birkaç saat sonra Azerbaycan’a geri döndü.