Uno studio condotto dal Partito dei Cittadini Australiani (sezione locale del movimento fondato da Lyndon LaRouche), The China Narrative, mostra che il dipartimento della Difesa e i servizi segreti australiani (Australian Security Intelligence Organisation) hanno allestito una campagna mediatica per far credere a un attacco della Cina.

L’Australia è membro dei “Cinque Occhi”, l’alleanza dei servizi segreti di Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Regno Unito.