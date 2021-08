El golpe de Estado no declarado del 11 de septiembre de 2001 dividió esas élites en dos grupos: las que ‎respaldaron el golpe y las que fingieron no verlo. Las pocas personalidades que se opusieron al golpe, ‎como el senador Paul Wellstone, fueron eliminadas físicamente. Sólo algunos lograron hacer oír ‎sus voces, principalmente dos multimillonarios dedicados al negocio inmobiliario. En la tarde del 11 de ‎septiembre de 2001, ante las cámaras del canal 9 de Nueva York, Donald Trump pone en duda lo que ya ‎estaba convirtiéndose en la versión oficial. Ese día, después de recordar que los ingenieros que ‎construyeron las Torres Gemelas trabajan ahora para él, Trump observa que es imposible que ‎el derrumbe de edificios tan sólidos se deba solamente al impacto de los aviones y a los subsiguientes ‎incendios y concluye que tienen que existir otros factores que todavía se desconocen. Otro empresario, ‎Jimmy Walter, dedica parte de su fortuna a la compra de páginas publicitarias en los diarios y a la ‎difusión de DVDs donde se analizan las verdaderas causas de la caída de los edificios. ‎

Pero, después de la victoria, la inspiración de la Constitución salió de una fuente muy diferente. ‎La Constitución estadounidense se basa en el « Pacto del Mayflower », o sea en la ideología de ‎los puritanos y en su deseo de crear instituciones comparables a las de Gran Bretaña, pero ‎sin la nobleza hereditaria. Es por eso que la « Constitución » de Estados Unidos rechaza ‎la soberanía popular e instituye la soberanía de los gobernadores de los diferentes Estados. Por ser ese ‎un sistema absolutamente inaceptable, hubo que “equilibrarlo” de inmediato con la adopción de las ‎‎10 enmiendas constitucionales que constituyen la « Carta de Derechos » ( The Bill of Rights ). ‎El texto final pone por lo tanto la responsabilidad política únicamente en manos de las élites de ‎cada Estado y sólo concede a los ciudadanos el derecho a defenderse ante los tribunales frente a la ‎‎“ Raison d’Etat ”, la llamada “Razón de Estado”.‎

La Guerra de Independencia tuvo lugar cuando la población de las colonias ya se había visto ‎profundamente modificada. Ya no se componía sólo de gente proveniente de las islas británicas sino que ‎incluía todo tipo de europeos. Los patriotas que lucharon contra el rey de Inglaterra esperaban ‎convertirse en dueños de su propio destino y crear instituciones republicanas y democráticas. Fue ‎para ellos que Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia de 1776, inspirándose en el ‎movimiento francés de Las Luces –más conocido en español como « La Ilustración »– y, en particular, ‎en las ideas del filósofo John Locke. ‎

Cuatro días después del 11 de septiembre, George W. Bush presidía en Camp David una increíble reunión, ‎en la que se adoptó como principio el inicio de una serie de guerras para destruir todos los Estados hasta ‎entonces no controlados en el « Medio Oriente Ampliado » (o « Gran Medio Oriente »), así como un plan de ‎asesinatos políticos en todo el mundo. El director de la CIA, George Tenet, denominó aquel plan como la ‎‎« Matriz del ataque mundial ». Aquella reunión, mencionada primeramente en el Washington Post ‎‎ [ 6 ], fue denunciada después por el general estadounidense Wesley ‎Clark, ex Comandante Supremo de las fuerzas de la OTAN. El uso en este caso del término “matriz” debe ‎ser interpretado en el sentido de que sólo se trata de la fase inicial de una estrategia mucho más amplia. ‎

El presidente George W. Bush atribuyó los atentados del 11 de septiembre a los islamistas y declaró ‎la « guerra al terrorismo », expresión que, aunque suene bien al oído, no tiene ningún sentido ya que ‎el terrorismo no es una potencia sino una forma de acción. En unos años, el terrorismo que ‎Washington decía combatir se multiplicó por 20 a través del mundo. Extrañamente, Bush hijo calificó el ‎nuevo conflicto de « Guerra sin Fin ». ‎

Las decisiones que el gobierno provisional impuso aquel 11 de septiembre recibieron el aval ‎del presidente George W. Bush en los días posteriores. En el plano interno, la aplicación de la Carta de ‎Derechos ( The Bill of Rights , o sea las 10 primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos) ‎se suspendió para todos los casos de terrorismo, con la adopción del Acta Patriótica ( The USA ‎Patriot Act ). En el plano externo, se procedió a planificar cambios de regímenes y guerras, tanto para ‎obstaculizar el desarrollo de China como para destruir los Estados en todos los países del Medio Oriente ‎Ampliado. ‎

El gobierno alternativo –cuya composición no había cambiado en al menos 9 años– incluía, ‎‎¡oh casualidad!, varias personalidades que llevaban mucho tiempo en la escena política, como ‎el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex director de la CIA ‎James Wolsey.‎

En momentos en que los dos aviones acaban de estrellarse contra el World Trade Center y mientras que ‎un incendio devora las oficinas del vicepresidente de Estados Unidos y se habla de explosiones en ‎el Pentágono, el coordinador nacional de la lucha antiterrorista, Richard Clarke, pone en marcha el ‎procedimiento de « Continuidad del Gobierno » (CoG, siglas en inglés de “Continuity of the Government”) ‎‎ [ 3 ]. Concebida en tiempos de la guerra fría, en previsión de un conflicto nuclear o de la posibilidad de que ‎los poderes ejecutivo y legislativo quedasen decapitados, la CoG debía salvar el país poniendo todas las ‎responsabilidades en manos de una autoridad provisional previamente designada en secreto. ‎

Pero lo que vimos fue exactamente lo contrario: primero, con las 4 guerras ya mencionadas, pero ‎también con la guerra contra Siria y, posteriormente, con la guerra que se desarrolla, en Ucrania, ‎en contra de Rusia. Fue para dar muestras del « liderazgo necesario » que Washington decidió, en 2001, tomar el control de ‎todas las reservas de hidrocarburos del « Medio Oriente Ampliado » –a eso se debieron las guerras ‎contra Afganistán e Irak. Fue para que sus aliados « no se atrevan a competir » con el liderazgo estadounidense que ‎Estados Unidos modificó su plan en 2004 y decidió aplicar las sugerencias británicas: ‎ 1)‎ anexar los Estados rusos no reconocidos –comenzando por Osetia del Sur– y 2) derrocar gobiernos laicos árabes en beneficio de la Hermandad Musulmana –las llamadas ‎‎« primaveras árabes ». Finalmente, es para evitar que Rusia sienta la tentación de « desempeñar un papel global » que ‎Estados Unidos utiliza yihadistas y ex yihadistas en Siria, en Ucrania y en Crimea. ‎

« Primeramente, Estados Unidos debe dar prueba del liderazgo necesario para establecer y ‎garantizar un nuevo orden mundial capaz de convencer a los potenciales competidores de que ‎no deben aspirar a un papel regional más importante ni asumir una postura más agresiva ‎en defensa de sus intereses legítimos.‎ Segundo, en las zonas de no defensa, tenemos que representar lo suficientemente los intereses ‎de los países industrializados de manera que no se atrevan a competir con nuestro liderazgo o a tratar de derrocar el orden político y económico establecido. Finalmente, tenemos que conservar los mecanismos de disuasión hacia posibles competidores ‎para evitar que se sientan tentados de desempeñar un papel regional más importante o un papel ‎global. »‎

Washington afirmó entonces –en 1991–, en la National Security Strategy of the United States , que:‎

