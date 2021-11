De speculant en zelfbenoemd filantroop George Soros en zijn vriend Reid Hoffman (LinkedIn) hebben zojuist het bedrijf Good Information Inc. opgestart. De twee multimiljardairs zijn van plan in de media te investeren om "vertekend nieuws" (Fake

News) tegen te gaan.

George Soros heeft reeds Project Syndicate opgericht, een website die opiniestukken selecteert en vertaalt in dertien talen voor publicatie in de gedrukte media. In de afgelopen twintig jaar is het bedrijf erin geslaagd bijna alle grote westerse kranten te overspoelen en het mainstream-denken onder westerse journalisten te doen zegevieren.