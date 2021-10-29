Spekülatör ve hayırseverliği kendinden menkul George Soros ve arkadaşı Reid Hoffman (LinkedIn), Good Information Inc. şirketini kurdular. İki multi-milyarder, « taraflı haberlere » (Fake News) karşı koymak için medyaya yatırım yapma kararı verdi.

George Soros, daha önce de yazılı basında yayınlanmak üzere serbest makaleleri seçen ve on üç dile çeviren bir internet sitesi olan Project Syndicate’i kurmuştu. Yaklaşık yirmi yıl içinde, bu şirket neredeyse tüm önde gelen Batılı gazeteleri istila etmeyi ve Batılı gazeteciler arasında uyumlu düşünceyi muzaffer kılmayı başardı.