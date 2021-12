Ahora se hace posible reconstruir Europa, pero no como una burocracia centralizada sino como ‎una red de Estados, abriéndola a quienes se vieron artificialmente marginados por los ‎anglosajones deseosos de garantizar su propia dominación sobre el continente ‎durante toda la guerra fría. De eso hablaba Charles de Gaulle cuando, oponiéndose a Winston ‎Churchill, se declaraba partidario de una « Europa de Brest a Vladivostok ». ‎

Es evidente que acabamos de entrar en la fase de disolución de la Unión Europea, una estructura ‎tan anquilosada que será una suerte para cada uno de sus miembros tener la oportunidad de ‎recuperar su plena independencia. Pero será también, y sobre todo, un desafío que puede ‎rápidamente tomar un cariz dramático. Estados Unidos está desmoronándose sobre sí mismo, ‎así que la Unión Europea se verá pronto sin amo a quien obedecer. Los países que ‎forman parte de esa entidad tendrán que posicionarse cada uno ante los otros. Es ‎tremendamente urgente que los europeos comiencen a entenderse entre sí, ya no como simples ‎socios comerciales sino como compañeros en todo. No hacerlo los llevará inevitablemente a la ‎catástrofe, a la guerra generalizada. ‎

Francia cuenta con medios, pero ya no sabe qué es ni adónde va. Sigue persiguiendo la quimera ‎de una Unión Europea independiente, que rivalizaría con Estados Unidos, mientras que los otros ‎‎26 miembros de la UE quieren otra cosa. Pero Alemania comete un grave error al apostar por el ‎‎« paraguas nuclear » estadounidense en momentos en que Estados Unidos ha entrado en un ‎proceso de descomposición. ‎

Eso no sucede con Francia, hoy en plena crisis de identidad. El presidente francés Emmanuel ‎Macron aseguraba al principio de su mandato que « no hay una cultura francesa ». Luego, bajo ‎la presión de los franceses, Macron cambió de discurso… pero su pensamiento sigue siendo el mismo. ‎

Olaf Scholz es un abogado preocupado sobre todo por hacer funcionar la industria de su país ‎en base a un compromiso entre obreros y patronos. Nunca estuvo demasiado presente al ‎tratarse de temas internacionales y ha designado como ministro de Exteriores a la jurista verde ‎Annalena Baerbock. Esta última no sólo es partidaria de liquidar el uso de los combustibles ‎fósiles sino que trabaja como agente de influencia de la OTAN, así que clama a toda voz que ‎Ucrania debe convertirse en miembro de la OTAN y de la Unión Europea, milita contra Rusia y ‎por ende rechaza el gasoducto Nord Stream 2 mientras que promueve la construcción ‎en Europa de terminales especializadas para recibir por barco gas importado desde ‎Estados Unidos, a pesar del costo exorbitante de tales instalaciones. Además, califica a China ‎de « rival sistémico » y apoya a todos los separatistas que puedan afectar en algo a ese país –‎el separatismo taiwanés y también a los separatistas tibetanos y uigures. ‎

Hasta ahora, los gobiernos alemanes encabezados por Angela Merkel luchaban contra el ‎antisemitismo. El gobierno de Scholz va mucho más lejos y se compromete a respaldar « todas ‎las iniciativas que promuevan la vía judía y promuevan su diversidad ». Ya no se trata de proteger ‎a una minoría sino de « promoverla ». ‎

Mientras tanto, en Alemania, la canciller Angela Merkel deja ese cargo en manos de Olaf Scholz, ‎a quien no le interesan las cuestiones militares ni los déficits presupuestarios de Francia y ‎de Italia. El acuerdo de coalición de su gobierno [ 4 ] simplemente alinea la política exterior alemana tras la política ‎exterior de los anglosajones, o sea la de Washington y Londres. ‎

Alemania y Francia asumieron por años el liderazgo de la entidad que hoy conocemos como la ‎Unión Europea. El presidente francés Francois Mitterrand y el canciller alemán Helmut Kohl ‎concibieron la transformación de la Comunidad Económica Europea en una entidad supranacional ‎‎–la Unión Europea– capaz de rivalizar con la URSS y China pero que seguiría siendo vasallo de ‎Estados Unidos. Esta estructura, a la cual se incorporaron –por exigencia de Estados Unidos– ‎los ex miembros del Pacto de Varsovia, a la vez que pasaban a ser miembros de la OTAN, ‎se convirtió en una gigantesca burocracia. ‎

Alemania, país que hasta 1990 vivió bajo la ocupación de las cuatro potencias vencedoras de la ‎Segunda Guerra Mundial, se adaptó a no seguir siendo una potencia militar. Todavía hoy los órganos ‎de inteligencia alemanes –reorganizados por Estados Unidos con la contribución del antiguo ‎personal nazi– siguen estando al servicio de los antiguos ocupantes occidentales mientras que ‎el Pentágono mantiene en suelo alemán importantes bases militares, bajo un estatus de supuesta ‎extraterritorialidad.‎

Todos los documentos de la Unión Europea se traducen a cada una de las lenguas oficiales de sus ‎países miembros, más el inglés, que se convirtió en la lengua oficial de la UE a pesar de que ‎ninguno de sus miembros actuales lo tiene como idioma oficial. Y no es porque el Reino Unido ‎haya sido miembro de la Unión Europea sino porque esta última se halla bajo la “protección” de ‎la OTAN, lo cual se estipula en el artículo 42, párrafo 7 del Tratado de Lisboa, impuesto a ‎los pueblos europeos sin consulta en lugar del Tratado Constitucional que los electores habían rechazado [ 2 ].‎

En aquella época, Estados Unidos y Reino Unido avanzaban de manera coordinada. En pocos ‎años sentaron las bases de nuestro mundo: la OTAN es una alianza militar cuyo control ejercen ‎Washington y Londres mientras que lo que acabaría convirtiéndose en la Unión Europea es la ‎organización civil donde los anglosajones alinean a sus aliados. Claro, los miembros de ‎la primera no son necesariamente miembros de la segunda, pero no es menos cierto que ‎las dos tienen sus sedes respectivas en Bruselas y que ambas son de hecho las dos caras de la ‎misma moneda. Los servicios comunes de ambas estructuras están discretamente instalados en ‎Luxemburgo. ‎

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill imaginó un sistema que permitiría a los ‎anglosajones garantizar que Europa occidental no cayera en manos de la Unión Soviética para ‎que ellos pudieran mantenerla bajo su propio control. Se trataba de crear un mercado común ‎europeo con los países arruinados por la guerra que aceptaran el Plan Marshall [ 1 ]. ‎

Fortalezcamos la Red Voltaire

Hace 27 años que la Red Voltaire defiende la libertad de pensamiento, la igualdad de derechos y la fraternidad en la lucha. Llevando nuestros trabajos a varios idiomas, nos hemos convertido en una fuente de análisis de las Relaciones Internacionales utilizada como referencia por numerosos diplomáticos, militares y periodistas del mundo entero.

No somos sólo periodistas. También somos, por sobre todo, ciudadanos comprometidos que defendemos la Charte des Nations Unies y los 10 principios enunciados en Bandung por el Movimiento de Países No Alineados. No promovemos una ideología o una visión del mundo sino que tratamos de desarrollar el espíritu crítico de nuestros lectores. Ponemos la reflexión por encima de lo que ya se cree y los argumentos por encima de las convicciones.

Hacemos una labor considerable, a pesar de las dificultades materiales y de los peligros que ese trabajo implica para nuestra propia seguridad. Durante los meses de julio y agosto hemos reorganizado nuestro sitio web (voltairenet.org, voltairenet.org/es) para hacerlo más rápido y más fácil de leer desde los smartphones.

En momentos en que se aproxima la elección presidencial francesa, necesitamos todo el apoyo financiero que ustedes sean capaces de aportar.

Usted puede participar

– aportando una donación de 25 euros

– aportando una donación de 50 euros

– aportando una donación de 100 euros

– o comprometiéndose a hacer una donación de 10 euros al mes

Si usted es bilingüe y de lengua materna no francesa también puede ayudarnos en la traducción de artículos. Si puede hacerlo, escribanos a través de este link.

El estímulo y la ayuda de ustedes nos permitirán seguir adelante.