Segundo Mestre Geoff Shepard (foto), documentos encontrados nos Arquivos Nacionais mostram que o Watergate não foi um complô de Nixon para espiar (espionar-br) o Partido Democrata, mas, sim um complô dos Democratas contra ele.

Num livro, A Conspiração Nixon : o Watergate e o complô para destituir o Presidente (The Nixon Conspiracy : Watergate and the Plot to Remove the President), publicado quarta-feira passada, ele afirma que Deputados Representantes mantiveram reuniões secretas com os Procuradores durante todo o caso para se coordenarem. Ele também põe em causa vários testemunhos da Acusação. É claro, afirma ele, essas testemunhas foram condenadas, mas nenhuma delas cumpriu jamais um único dia de prisão.

Mestre Geoff Shepard não é um advogado qualquer. Ele era o número 2 da equipa de Defesa do Presidente Nixon. Já em 2015, ele tinha evocado estes factos (fatos-br), mas não dispunha então destes documentos.

Em 2005, a Vanity Fair revelara a identidade da « Garganta Profunda », a fonte dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein do Washington Post. Tratava-se do adjunto de J. Edgar Hoover, o Director do FBI, um certo Mark Felt.

Se a versão de Geoff Shepard se verificar (ainda não vimos os documentos que ele cita), ela lança uma nova luz sobre o papel do “Estado Profundo” dos EUA contra os Presidentes Richard Nixon e Donald Trump. Este último viu também a sua honestidade posta em causa por um antigo Director do FBI, o Procurador Especial Robert Mueller.