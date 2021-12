Avukat Geoff Shepard’a (fotoğraf) göre, Ulusal Arşivlerde bulunan belgeler Watergate’in Nixon’un Demokrat Parti’yi dinlemek için düzenlediği bir komplo değil, asıl Demokratların ona karşı düzenlediği bir komplo olduğunu ortaya koyuyor.

Shepard, geçtiğimiz Çarşamba günü yayınlanan Nixon komplosu: Watergate ve başkanı görevden alma planı (The Nixon Conspiracy: Watergate and the Plot to Remove the President) adlı kitabında, parlamenterlerin dava boyunca aralarında eşgüdümü sağlamak için her yerde savcılarla gizli toplantılar yaptığını belirtiyor. Aynı zamanda kovuşturmaya temel olan birçok tanıklığı da sorguluyor. Bu tanıkların hüküm giydiğini, ancak hiçbirinin bir gün hapis yatmadığını söylüyor.

Bay Geoff Shepard herhangi bir avukat değil. Başkan Nixon’ın savunma takımında 2 numaraydı. 2015 yılında bu gerçeklerden söz etmekle birlikte o zamanlar bu belgelere sahip değildi.

2005 yılında Vanity Fair, Washington Post muhabirleri Bob Woodward ve Carl Bernstein’ın kaynağı olan "Deep Throat"ın kimliğini açıkladı. FBI direktörü J. Edgar Hoover’ın asistanıydı, belli bir Mark Felt.

Geoff Shepard’ın yorumu doğruysa (alıntı yaptığı belgeleri görmedik), ABD derin devletinin Başkanlar Richard Nixon ve Donald Trump’a karşı oynadığı role yeni bir ışık tutuyor. Shepard, FBİ’nin eski başkanı özel savcı Robert Mueller tarafından yöneltilen dürüstlüğüyle ilgili bir soruya da maruz kaldı.