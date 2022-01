El Wall Street Journal publicó el 12 de enero una tribuna de Douglas E. Schoen, director de un ‎instituto de sondeos de opinión, quien lanza la idea de un eventual regreso de Hillary Clinton al ‎escenario político [1].‎

La idea central del texto es que el actual presidente estadounidense Joe Biden, quien ya tiene ‎‎79 años y padece el mal de Alzheimer, no podrá aspirar a un segundo mandato y que la vicepresidente Kamala Harris no logra convencer a los electores. El senador Bernie Sanders –de ‎‎89 años– y la presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi –de 81 años– tampoco ‎podrán aspirar a la candidatura por el Partido Demócrata, lo cual dejaría el camino libre a la ‎esposa del ex presidente Bill Cllinton y ex secretaria de Estado. ‎

Por su parte, el ex presidente Donald Trump ha declarado repetidamente que podría presentarse ‎nuevamente como candidato a la presidencia. De ser así, podríamos asistir a un nuevo ‎‎“duelo” Clinton-Trump en 2024. ‎