Le directeur d’un institut de sondages, Douglas E. Schoen, a publié une tribune dans le Wall Street Journal pour lancer l’idée d’un retour d’Hillary Clinton sur la scène politique [1].

L’idée est que le président Joe Biden (79 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer) ne pourra pas se représenter et que sa vice-présidente, Kamala Harris, ne parvient pas à s’imposer. Ni le sénateur Bernie Sanders (80 ans, malade du cœur), ni la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (81 ans), ne pourront non plus. La voie est donc libre pour l’épouse de l’ancien président Bill Clinton et ancienne secrétaire d’Etat.

L’ancien président Donald Trump ayant laissé entrevoir ce week-end qu’il pourrait également se représenter, on pourrait assister en 2024 à un nouveau duel Clinton-Trump.