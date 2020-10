El director de la Inteligencia Nacional estadounidense reveló que a finales de 2016 sus servicios ‎tuvieron conocimiento de la existencia de un complot urdido por Hillary Clinton contra el ‎presidente Donald Trump. ‎

Esta revelación aparece en una carta del director de la comunidad de inteligencia estadounidense ‎enviada el 29 de septiembre de 2020 al presidente de la Comisión de Justicia del Senado de ‎Estados Unidos, Lindsey Graham. ‎

Según sus propias notas, John Brennan, director de la CIA en 2016, incluso presentó al entonces ‎presidente Barack Obama un memorándum titulado «Aprobación presunta por Hillary Clinton, el ‎‎26 de julio de 2016, de una proposición de uno de sus consejeros en política exterior tendiente a ‎calumniar a Donald Trump suscitando un escándalo alegando una injerencia de los servicios de ‎seguridad rusos» [Alleged approval by Hillary Clinton on July 26, 20016 of a proposal from one of ‎her foreign policy advisors to vilify Donald Trump by stirring up a scandal claiming interference by ‎Russian security services].‎

El 7 de septiembre de 2016, varios responsables de la comunidad de inteligencia de ‎Estados Unidos hicieron llegar al entonces director del FBI, James Comey, y al asistente adjunto ‎a cargo del contraespionaje, Peter Strzok, un documento titulado «Aprobación por la candidata a ‎la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton de un plan concerniente al candidato a la ‎presidencia de Estados Unidos Donald Trump y piratas informáticos rusos obstaculizando las ‎elecciones estadounidenses como medio de desviar la atención del público de su propia utilización ‎de un servidor privado de mensajería» [U.S. Presidential candidate Hillary Clinton’s approval of a ‎plan concerning U.S. Presidential candidate Donald Trump and Russian hackers hampering U.S. ‎elections as a means of distracting the public from her use of a private mail server].‎

Por el momento, los documentos citados no se han hecho públicos. Pero su sola existencia ‎contradice las declaraciones (bajo juramento) que hicieron varios responsables ante el Congreso ‎de Estados Unidos. ‎