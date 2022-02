Le New York Times a révélé l’année dernière l’achat, en 2017, par le gouvernement indien du logiciel d’espionnage israélien Pegasus. Depuis, des informations en cascade attestent qu’il a été utilisé par les services de l’État pour espionner plus d’un millier de leaders de l’opposition, de juges de la Cour suprême, de membres de la Commission électorale, de journalistes et d’activistes.

Le Parti communiste dénonce la plus grave atteinte à la démocratie de l’histoire de l’Inde. Rahul Gandhi, le leader du parti du Congrès accuse le Premier ministre, Narendra Modi, de haute trahison pour avoir considéré des citoyens indiens comme des ennemis de l’Inde.