In einem Interview mit MSNBC ("The ReidOut") räumte die Ständige Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen, Botschafterin Linda Thomas-Greenfield, am 5. April 2022 ein, dass es nicht möglich sei, Russland von dem Sicherheitsrat auszuschließen.

Seit Beginn der russischen Intervention in der Ukraine haben die Vereinigten Staaten fast alle Mitgliedstaaten der Organisation konsultiert, um den Ausschluss Russlands vorzubereiten.

Botschafterin Linda Thomas-Greenfield tut nun alles, um die Position Russlands im Rat besonders unbequem zu machen, was sie mit dem Vorwurf auf Moskau begonnen hat, ein Massaker in Butscha begangen zu haben.