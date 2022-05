El almirante John Kirby, vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, confirmó ‎explícitamente que el presidente Joe Biden armó al actual gobierno ucraniano en cuanto llegó a ‎la Casa Blanca. ‎

Durante una entrevista concedida a Fox News el 10 de mayo, el vocero del Pentágono declaró:

«La administración Biden envió armas mucho antes del inicio de las hostilidades. ‎Los primeros 1 000 millones de dólares que el presidente asignó a Ucrania incluían la ‎entrega de armamento letal. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y otros aliados ‎en realidad ayudaron a preparar a los ucranianos.»‎

«Biden administration sent weapons to Ukraine ’well before’ invasion: Pentagon press ‎secretary», Your World, Fox News, 10 de mayo de 2022.