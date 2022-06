Volgens Laurence Norman, verslaggever van de Wall Street Journal, heeft Rafael Grossi, het hoofd van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, op het forum van Davos gezegd dat de Oekraïense fabriek van Zaporizja 30 ton plutonium en 40 ton verrijkt uranium in haar bezit heeft.

De verrijkingsgraad van het uranium wordt niet vermeld. Bij 5% kan het alleen voor civiele doeleinden worden gebruikt; bij 80% kan het alleen voor wapens worden gebruikt.

Op 19 februari 2022 kondigde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy op de Veiligheidsconferentie van München tegenover NAVO-functionarissen aan dat zijn land overwoog het Memorandum van Boedapest (1994) op te zeggen, zodat het kernwapens van Rusland zou kunnen kopen.

Op 21 februari 2022 had president Vladimir Poetin het over een Oekraïens nucleair programma. Hij zei: "Het enige wat [Oekraïne] ontbeert is een systeem voor uraniumverrijking. Maar dit is een technische kwestie, en voor Oekraïne geen onoplosbaar probleem".

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne aan, waarbij het verklaarde dat het handelde in het kader van het internationaal recht.