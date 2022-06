Het is een klap voor de westerse diplomatie: de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, de Chileense Michelle Bachelet, heeft zojuist een zesdaags bezoek aan China afgelegd, op zoek naar de "Oeigoerse genocide", maar zij heeft niets gevonden. Geen van haar voorgangers had in 17 jaar China bezocht.

Mevrouw Bachelet interviewde vele ambtenaren, leiders van verenigingen, religieuze leiders en getuigen. Zij heeft zelfs de gevangenis van Kashi bezocht, zonder de officiële Chinese versie aan te vechten.

In haar laatste persconferentie verklaarde de Hoge Commissaris dat zij zelf haar gesprekspartners en de plaatsen die zij bezocht vrij had gekozen.

Woedend legde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, een verklaring af waarin hij zijn verontwaardiging uitte over het feit dat mevrouw Bachelet geen geheimhouding van haar gesprekken had geëist, waarmee zij haar gesprekspartners voor het oog van de Chinese machthebbers in de steek liet. Hij herinnerde eraan dat volgens hem de mensenrechten worden geschonden in Tibet, Hong Kong en Xijiang; en dat een miljoen Oeigoeren worden geïnterneerd, dwangarbeid moeten verrichten, worden gesteriliseerd en gemarteld; enz. enz.