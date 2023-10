De Oekraïense president Volodymyr Zelensky woonde de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij om zijn gebruikelijke toespraak over het Russische terrorisme te houden. Het was zijn eerste toespraak op dit podium.

Dit jaar stuurden vier van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad geen staatshoofd of regeringsleider: China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Het is duidelijk dat er, ondanks de mooie verklaringen, iets niet meer klopt aan deze instelling.

Laten we de toespraak van president Zelensky samenvatten:

Rusland gebruikt voedsel als wapen tegen de rest van de wereld en het "spel" dat bepaalde Europese landen in zijn voordeel spelen. Het gebruikt ook civiele kernreactoren als wapen, zoals in Zaporijha. Het heeft "honderdduizenden" Oekraïense kinderen ontvoerd die in zijn land worden heropgevoed in haat tegen Oekraïne, wat "genocide" is. Rusland lokt elk decennium een oorlog uit. Nu bedreigt het Kazachstan en de Baltische staten. Veel zetels in dit Parlement zouden leeg zijn als Rusland zijn doelen zou bereiken met zijn verraderlijke acties. Godzijdank heeft nog niemand bedacht hoe je het klimaat als wapen kunt gebruiken. Natuurrampen doden. Die vinden plaats terwijl mensen in Moskou besluiten om tienduizenden mensen te doden. We moeten ons verenigen tegen deze bedreigingen. We kunnen de "op regels gebaseerde wereldorde" nieuw leven inblazen door gestalte te geven aan de Oekraïense vredesformule die ik binnenkort aan de Veiligheidsraad zal voorleggen. Ik nodig u allen uit voor de vredestop die we organiseren. We kunnen niet op het woord van Rusland vertrouwen: vraag Prigozhin of het zich aan zijn beloften houdt! Slava Ukraini!

Alle met de Verenigde Staten geallieerde delegaties applaudisseerden luid voor deze toespraak, terwijl de anderen zich gedeisd hielden.

Deze toespraak behoeft enkele opmerkingen:

– Het argument dat het voedsel als wapen te gebruikt verwijst naar belegeringen om bevolkingen uit te hongeren, zoals eerder in Noord-Korea en nu in Jemen. Dit is helemaal niet wat de Russen doen in Oekraïne, waar ze de winsten aanvallen van de grote Amerikaanse bedrijven (Cargill, Dupont en Monsanto) die een derde van de Oekraïense gewassen bezitten. We moeten begrijpen dat het gebruik van civiele kerncentrales als oorlogswapen alleen werkt in de directe omgeving. De Russen bezetten de Zaporijha centrale en zouden hun soldaten verliezen in het geval van straling. Het zijn juist de Oekraïense strijdkrachten die hen met straling bedreigen door middel van artillerievuur om hen te verjagen. Tot slot heeft Rusland nooit Oekraïense kinderen ontvoerd, maar kinderen die gevaar lopen in gevechtszones beschermd door ze te evacueren naar Russisch grondgebied. De veroordeling van het Internationaal Strafhof is uitsluitend gebaseerd op de weigering om de toetreding van de Krim, Donbass en een deel van Novorossia tot de Russische Federatie als legaal te beschouwen.

– Het argument van Russisch expansionisme maakt de Kazachen en de Balten misschien bang, maar dit is slechts een bewering. Terugkomen op de mogelijkheid om het klimaat als wapen te gebruiken getuigt van een gebrek aan kennis van de geschiedenis. De Verenigde Staten hebben het al gebruikt in hun oorlog tegen Vietnam, door maandenlang regen te laten vallen op het Ho Chi Min-pad, de bevoorradingsroute van de Vietcong door de Laotiaanse jungle (Operatie Popeye). Uiteindelijk ondertekenden ze wel het Verdrag inzake het verbod op het gebruik van milieuveranderende technieken voor militaire of andere vijandige doeleinden.

– Beweren, zonder ze bij naam te noemen, dat Polen, Hongarije en Slowakije de Russen in de kaart spelen door de import van Oekraïens graan tegen spotprijzen te verbieden, is een belediging voor deze landen. Polen, dat de massamoord op meer dan 100.000 Polen door Oekraïense fundamentalistische nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog is vergeten en desondanks 1,5 miljoen Oekraïense vluchtelingen heeft opgenomen sinds het begin van de huidige oorlog, zal deze uitspraak op waarde schatten.

– De oproep om de "op regels gebaseerde wereldorde" te verdedigen kan alleen maar worden opgevat als een uitdaging aan het adres van de meerderheid van de leden van de Verenigde Naties die juist strijden voor een terugkeer naar het internationale recht. Het Oekraïense vredesplan heeft dus alleen betrekking op het Westerse kamp en is gericht op het verlengen van de oorlog.

– uiteindelijk werkt de verwijzing naar de moord op Jevgeni Prigozhyn niet in het voordeel van Oekraïne. President Vladimir Poetin had hem en zijn kompanen volledige amnestie beloofd voor hun rebellie, niet voor hun betrokkenheid bij de nazi’s. Wat bleek: Prigogyne was de speelbal geworden van de commandant van de Wagner Group, de nazi Dmitri Outkin. Hiervoor bestond geen amnestie. Denazificatie is het onderwerp van deze oorlog.

– In zijn afsluiting verwijst president Zelensky naar een gedicht van Taras Shevchenko (1814-1861). De uitdrukking "Slava Ukraini!" werd de herkenningskreet van de Oekraïense integraal-nationalisten van Dmitry Dontsov en Simon Petlioura tijdens de oorlog tegen de Sovjetrevolutie toen ze de Joden en anarchisten van Novorussia afslachtten. Daarna werd het de overwinningskreet van de Oekraïense integraal-nationalisten van Dmitry Dontsov en Stepan Bandera toen ze Joden, zigeuners en verzetsstrijders afslachtten. Vanaf 1941 werd het het equivalent van "Heil Hitler! Het gebruik ervan vandaag de dag, met name binnen de Verenigde Naties, valt onder naoorlogse resoluties tegen nazi-propaganda; resoluties waar Oekraïne zich nu tegen verzet.

De daaropvolgende vergadering van de Veiligheidsraad zou twee dagen duren. Naast de leden van de Raad hadden 45 staten het woord gevraagd.

Het roulerend voorzitterschap viel toe aan Albanië. Dit land had besloten om de Oekraïense president onmiddellijk na de Secretaris-Generaal van de VN en vóór de leden van de Raad te laten spreken. Ook de OVSE zou het woord voeren.

Meteen aan het begin van het debat deed de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, een beroep op het Reglement. Hij betwistte het privilege dat in strijd met het reglement van orde van de Raad aan de Oekraïense president was verleend en eiste dat de vertegenwoordiger van Noord-Macedonië als fungerend voorzitter van de OVSE alleen zou spreken over de zaken waarvoor hij door die organisatie gemandateerd was. De Albanese voorzitter van de vergadering, Edi Rama, spotte met deze "hoogdravende" motie van orde en antwoordde dat er voor het spreken vooraf aan de leden van de Raad al precedenten geweest waren (hoewel die allemaal unaniem werden aanvaard). Tot slot merkte hij op dat Rusland zich alleen maar uit Oekraïne hoeft terug te trekken om te voorkomen dat de Oekraïense president als eerste het woord voert. Overeenkomstig artikel 33 van het Reglement van orde schorste hij de motie van orde naar een later debat.

Sergei Lavrov incasseerde de klap. Hij verliet de vergaderzaal niet. Hij herinnerde zich dat tijdens de Koreaanse Oorlog de USSR uit de debatten van de Verenigde Naties liep om te protesteren tegen de aanwezigheid van de rebellen van Chiang Kai-shek in plaats van de mannen van Mao Zedong, maar Washington maakte van de situatie gebruik om te laten stemmen voor internationale hulp aan Zuid-Korea tegen Noord-Korea.

Dit incident getuigt in ieder geval van de partijdigheid van het Albanese voorzitterschap en kan niet onopgemerkt blijven. Albanië heeft het volste recht om een uitgesproken tegenstander van Rusland te zijn (het organiseerde een Aria-achtig debat over Russische kinderontvoeringen). Maar elke keer dat Albanië het voorzitterschap van de Raad bekleedt, schendt het land het reglement van orde. Dit was al het geval op 28 juni 2022. Op eigen initiatief belegde ze een vergadering over de situatie in Oekraïne, zonder de kwestie voor te leggen aan de leden van de Raad. Zij nodigde voorzitter Zelensky uit om de vergadering bij te wonen en gaf hem "bij wijze van uitzondering" toestemming om per videoconferentie te spreken. Zij nam tevens een minuut stilte in acht zonder de kwestie aan de leden van de Raad voor te leggen. De volgende dag, 29 juni 2022, zat ze een vergadering voor over de situatie in Syrië. Zonder de leden van de Raad te raadplegen, nodigde het een Amerikaanse vereniging uit, de Syrian Emergency Task Force, die op grove wijze sprak en verschillende leden van de Raad beledigde.

Het debat werd voortgezet met een toespraak van de secretaris-generaal, António Guterres. Hij begon met erop te wijzen dat sommige multilaterale bijeenkomsten wel degelijk plaatsvinden, zoals die over het plan om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te waarborgen. Vervolgens beschreef hij de inval van Rusland in Oekraïne als een flagrante schending van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht. Op het justitiële vlak zei hij dat de onderzoeksteams bewijzen blijven verzamelen van schokkende en wijdverspreide schendingen van de mensenrechten, "hoofdzakelijk begaan door de Russische Federatie", waaronder de gedwongen overbrenging van kinderen. Tot slot verwelkomde hij de graanovereenkomst en betreurde hij het dat Rusland deze niet heeft verlengd.

Het standpunt van de Secretaris-Generaal geeft slechts zijn persoonlijke mening weer. In dit geval is het niet gebaseerd op een gerechtelijke uitspraak en houdt het geen rekening met het Russische standpunt. In het proces dat momenteel loopt voor het Internationaal Gerechtshof, het interne tribunaal van de Verenigde Naties, zullen beide partijen worden gehoord. Het is uitsluitend aan het Hof om te beoordelen of er sprake is van een schending van het Handvest, aangezien Rusland beweert een speciale militaire operatie te hebben gelanceerd om te voldoen aan resolutie 2202 van de Veiligheidsraad ("de Minsk-akkoorden"). Hoe dan ook zal het Hof zich slechts over één vraag uitspreken: of Oekraïne wel of niet zijn eigen burgers afslachtte vóór de Russische speciale militaire operatie. Er wordt gesproken over 20.000 burgers.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kwam vervolgens tussenbeide. Hij begon zijn toespraak met de vraag hoe een staat die het Handvest van de Verenigde Naties schendt, zitting kan hebben in de Veiligheidsraad? Hij merkte op dat de Algemene Vergadering had erkend dat Rusland, en niet Oekraïne, verantwoordelijk zou zijn voor de oorlog. Vervolgens presenteerde hij zijn 10-punten vredesplan. Dit plan, dat al was gepresenteerd op de G20-top in Bali, houdt geen rekening met de eisen van Rusland. Strikt genomen is het dus geen vredesplan, maar eerder een eisenpakket van Oekraïne. En passant riep hij de Algemene Vergadering op om met een tweederde meerderheid een amendement op haar statuten aan te nemen waarbij het veto van Rusland wordt opgeheven. Tot slot riep hij alle aanwezige staten op om deel te nemen aan de "vredesconferentie" die zijn land organiseert.

De voorzitter van de sessie, Edi Rama, verbaasde zich over de huidige situatie: een lid van de Veiligheidsraad schendt het VN-Handvest! Gelukkig zorgt de meerderheid van de leden van de raad ervoor dat de waarden van de raad worden gerespecteerd, ondanks dat er misbruik wordt gemaakt van zijn vetorecht. Vervolgens gaf hij het woord aan de leden van de Raad in de volgorde van hun inschrijving.

Hun toespraken voegden niets nieuws toe. Geen van hen durfde in te gaan op de oproep van Oekraïne om Rusland zijn vetorecht te ontnemen. Een beetje achtergrond is hier op zijn plaats: Toen de Verenigde Naties werden opgericht, stonden Franklin D. Roosevelt van de Verenigde Staten en Winston Churchill van Groot-Brittannië tegenover Jozef Stalin van de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wilden een organisatie oprichten die de wereld zou gaan besturen volgens hun eigen ideeën, terwijl de USSR wilde dat het het internationaal recht zou uitdragen en oorlogen zou voorkomen. Het was de Sovjetopvatting die zegevierde. Het vetorecht houdt rekening met de militaire realiteit van die tijd. Er bestaat niet zoiets als een legitiem of een onrechtmatig veto. Het internationale recht kan nu eenmaal niet door iedereen worden gerespecteerd als het indruist tegen de belangen van een van de machtigste leden.

Het idee om Rusland zijn vetorecht te ontnemen is nooit in het openbaar geuit. Vorig jaar had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken echter alle VN-lidstaten doorgelicht over deze kwestie. Het bleek onmogelijk om een tweederde meerderheid vóór te krijgen.

Na zijn toespraak verliet president Zelensky de zaal en had geen tijd om te luisteren naar de andere delegaties. Hij haastte zich naar Washington om het Congres toe te spreken, zoals hij al in december 2022 had gedaan. Maar toen hij op Capitol Hill aankwam, vertelde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hem ronduit dat daar geen sprake van was. Parlementariërs hebben een te drukke agenda," zei hij. Teleurgesteld moest de Oekraïense president genoegen nemen met een ontmoeting met de voorzitters van de twee kamers en een paar Democratische senatoren.

De tijd van onvoorwaardelijke steun is voorbij. Net als al hun westerse collega’s hebben de Amerikaanse parlementariërs zich gerealiseerd dat :

– Er een tekort is aan munitie en de Westerse wapenindustrie niet kan concurreren met die van Rusland, noch op korte, noch op middellange termijn;

– de opstand van de eigenaar van de Wagner Group, Jevgeni Prigozjin, en het hoofd van deze eenheid, de nazi Dmitri Outkin, tegen het Kremlin mislukt is;

– het Oekraïense tegenoffensief extreem dodelijk is geweest, met meer dan duizend doden per dag in de afgelopen twee weken, zonder enig noemenswaardig succes.

Velen onder hen zouden daarom graag onderhandelen over een uitweg uit de crisis of op zijn minst stoppen met het uitgeven van astronomische bedragen voor niets. De Republikeinen hebben de regering Biden een brief gestuurd met de vraag om gedetailleerd aan te geven hoe het reeds betaalde geld is besteed. In afwachting van een antwoord zullen ze geen extra dollar toestaan. Het Pentagon zoekt dus naar mogelijkheden om materieel om te leiden en de Amerikaanse betrokkenheid bij Oekraïne voort te zetten. Het verschuilt zich achter de mogelijke blokkering van de federale begroting in het geval van een fundamenteel meningsverschil tussen het Capitool en het Witte Huis.

Om de belediging van de parlementsleden goed te maken, gaven de minister van Defensie en president Joe Biden beiden een interview met de Oekraïense President. De laatste bezocht ook een universiteit, de Clinton Foundation en de Atlantic Council en sprak met de hoofden van financiële bedrijven. Maar het feit is dat ze allemaal de excessen van president Zelensky hebben opgemerkt en zijn onvermogen om deze oorlog te winnen. Iedereen heeft nu gezien dat Volodomyr Zelensky zijn land niet probeert te verdedigen. Integendeel, hij laat zijn mannen voor niets sterven aan de Russische verdedigingslinie. Hij handelt zoals de integraal-nationalisten en nazi’s altijd hebben gedaan: hij aarzelt niet om zijn volk voor te liegen, te bedriegen en alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft te gebruiken om een algemene confrontatie uit te lokken ten koste van de opoffering van zijn eigen volk.