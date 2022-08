Auszüge aus der erwarteten Rede des russischen Nationalen Sicherheitsberaters Nikolai Patruschew auf dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit am 13. September in Samarkand wurden von Argumenty i Fakty am 23. August veröffentlicht.

Er plädierte dafür, die Struktur der Organisation an das Ende der unipolaren Welt anzupassen.

Der Generalsekretär der Organisation, Zhang Ming aus China, hat bereits angedeutet, dass er diese Linie billige.

Zudem dementierte der türkische Außenminister im Haber Global TV die Gerüchte über ein Erdogan-Assad-Treffen am Rande des Gipfels.