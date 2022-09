Am Ende des Gipfeltreffens der Staatsoberhäupter der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) am 15. und 16. September in Samarkand sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Reportern, dass sein Land der Struktur beitreten wolle.

Die Türkei ist immer noch Mitglied der NATO; die SOZ wurde von Russland und China gegründet. Washington verlangt, dass seine Verbündeten die Beziehungen zu Russland abbrechen. Die Türkei stellt fest, dass die NATO-Statuten dieses Szenario nicht vorsehen.

Präsident Erdoğan ist in die Vereinigten Staaten gereist, wo er sich mit Präsident Biden treffen soll.