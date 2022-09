In juli heeft de Republikeinse senator Chuck Grassley een speciale FBI-agent betrokken bij een plan om informatie uit de computer van Hunter Biden in diskrediet te brengen. Tijdens een hoorzitting in de Senaat zei FBI-directeur Christopher Wray dat hij verontrust was door de informatie die Grassley hem gaf.

In een interview met Joe Rogan op 25 augustus meldde Mark Zuckerberg, CEO van Meta (Facebook) , dat de FBI naar zijn team was gekomen en hen waarschuwde voor Russische desinformatie. Nadien censureerde hij alle informatie over de onthullingen van de New York Post op de computer van Hunter Biden.

De volgende dag, op 26 augustus, gaf de FBI een verklaring uit waarin zij verklaarde dat zij inderdaad alarm had geslagen bij de eigenaars van sociale netwerken, maar alleen in algemene zin, zonder Hunter Biden te noemen. FBI-directeur Christopher Wray heeft een van zijn speciale agenten ontslagen, Timothy Thibault, die ervan wordt beschuldigd zijn positie te hebben misbruikt om de media te manipuleren. Thibault houdt vol onschuldig te zijn en zegt dat nader onderzoek zal uitwijzen dat hij niet de wandaden heeft begaan waarvan hij wordt beschuldigd.

Op 29 augustus schreven twee Republikeinse senatoren, Chuck Grassley (Iowa) en Ron Johnson (Wis.), een brief aan Mark Zuckerberg waarin ze hem vroegen op te helderen wat de FBI zijn team had verteld.

De zaak doet veel stof opwaaien omdat de computer die de FBI in beslag heeft genomen, getuigt van de corruptie van Hunter Biden en zijn vader erbij betrekt. Begin augustus getuigden klokkenluiders voor senator Grassley dat de FBI een plan had bedacht om informatie uit de computer van Hunter Biden te ontkrachten om zijn vader, president Joe Biden, te beschermen.

Voormalig directeur van de nationale inlichtingendienst Richard Grenell wees erop dat geen van de ongeveer 50 FBI-medewerkers die lezingen gaven over sociale netwerken, over informatie beschikten op grond waarvan zij konden vermoeden dat de beweringen in de New York Post Russische desinformatie waren. Daarmee sprak hij de vele inlichtingenambtenaren tegen die op 19 oktober 2020 de zaak Hunter Biden probeerden te spinnen als Russische desinformatie [1]..

Tijdens zijn toespraak waarin hij de Russische speciale militaire operatie ter uitvoering van Resolutie 2202 in Oekraïne aankondigde, had president Vladimir Poetin Hunter Biden (directeur van de Oekraïense oliegigant Burisma) en zijn vrienden een "stelletje drugsverslaafden" genoemd die de rijkdommen van Oekraïne hadden geplunderd. Later gaf het Russische ministerie van Defensie documenten vrij waaruit bleek dat Hunter Biden, via een bedrijf dat hij samen met de schoonzoon van John Kerry had opgericht, namens het Pentagon het biologische onderzoeksprogramma van het leger in Oekraïne had geleid