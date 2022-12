Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine hat am 1. Dezember 2022 beschlossen, "religiösen Organisationen, die mit den Einflusszentren der Russischen Föderation verbunden sind, zu verbieten, in der Ukraine tätig zu sein", kündigte Präsident Selenskyj bei der Unterzeichnung des Dekrets 820/2022 an.

Die "integralen Nationalisten" hatten die orthodoxe Kirche bereits während des Zweiten Weltkriegs verboten.

Der "Staatliche Dienst für Ethnopolitik und Gewissensfreiheit" (schöner Name für ein rassistisches Konzept!) hatte die Aufgabe, die Gebäude der orthodoxen Kirche unter dem Moskauer Patriarchat zu schließen. Ein Dutzend orthodoxe Priester wurden zunächst verhaftet.

Die ukrainische Präsidentschaft ist der Ansicht, dass sie die Gewissensfreiheit gemäß den Standards des Europarates respektiert, da die Russische Föderation davon kein Mitglied mehr ist.

Vor zwei Wochen durchsuchte der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) gewaltsam ein orthodoxes Kloster in Kiew und verhaftete einen Priester, der es gewagt hatte, Russland das "Mutterland" der Ukraine zu nennen.

Auf Twitter zeigte sich Donald Trump Jr. (der Sohn des ehemaligen Präsidenten) von dessen Vorstellung der Freiheit überrascht und schlug vor, ihm weitere 100 Milliarden Dollar zu schicken, ohne deren Verwendung zu prüfen.

Bei ihrer Ankunft in Kiew am 3. Dezember rief US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland aus: "Sie kämpfen heute nicht nur für Ihre Freiheit, sondern auch für demokratische Werte."