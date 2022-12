De Belgische politie heeft een grote operatie uitgevoerd in verband met vermoedens van corruptie door Qatar in het Europees Parlement. Op vrijdag 7 december vonden 16 huiszoekingen plaats in Brussel en Italië.

De vicepresident van het Europees Parlement, de Griekse Eva Kaili (foto), is op heterdaad gearresteerd wegens corruptie en het witwassen van geld. Haar vader werd ook gearresteerd met een aktetas vol geld. Het totaal van de verschillende inbeslagnames bedroeg 600.000 euro. De voormalige Europarlementariër, de Italiaan Antonio Panzeri, en zijn parlementaire assistente, de Belgische Marie Arena, werden ook in hechtenis genomen.

De socialistische fractie in het Europese Parlement heeft hen onmiddellijk uitgesloten.

De heer Panzeri is voormalig voorzitter van de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement. Hij is voorzitter van de Belgische vereniging Fight Impunity en lid van het Elie Wiesel Netwerk van parlementariërs voor de preventie van genocide en massale wreedheden en tegen de ontkenning van genocide.

De politieoperatie vond plaats tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Volgens de onderzoekers voert dit vorstendom al jaren een corruptiediplomatie. Veel computers en mobiele telefoons werden in beslag genomen. Ze moeten nieuwe informatie verschaffen. De telefoongesprekken van parlementaire assistenten zijn een jaar lang afgeluisterd. Dit materiaal moet het mogelijk maken talrijke kruiscontroles uit te voeren.

Het Parlement zou op 12 december in Straatsburg bijeenkomen. Op haar agenda staat de liberalisering van visa voor burgers van Koeweit en Qatar. Het ziet ernaar uit dat deze tekst niet zal worden aangenomen.