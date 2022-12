Il numero 19 di Voltaire, attualità internazionale, un notiziario settimanale indispensabile per chi desidera avere una visione d’insieme delle relazioni internazionali. Vi troverete molte notizie contestualizzate che le agenzie di stampa internazionali fingono d’ignorare o di cui danno un resoconto parziale.

Sommario del numero 19

– Editoriale: Il parlamento europeo primo coinvolto negli scandali di corruzione a Bruxelles

– La Nasa contro la Cina

– L’OMC condanna gli Stati Uniti

– Nuove rivelazioni di Elon Musk sull’affare Hunter Biden

– I Repubblicani pianificano le future inchieste del Congresso

– Una senatrice esce dal Partito Democratico

– I Democratici respingono l’auditing sulle sovvenzioni all’Ucraina

– Ron DeSantis contro Moderna e Pfizer

– Vanguard Group si ritira da Net Zero Asset Managers

– La SEC dimostra la truffa FTX ma risparmia il Partito Democratico

– L’apparato nucleare Usa sorpassato da quello della Cina

– Elon Musk si lancia sul mercato internazionale delle armi

– Dominion Voting Systems intende approfittare del risultato delle elezioni presidenziali del 2020

– Colpo di Stato parlamentare in Perù

– Riforma della Costituzione cilena

– Christina Kirchner eliminata da Israele

– Perquisizioni in Grecia delle società del software Predator

– L’Ungheria si compiace della pulizia a Bruxelles

– Il premio Nobel 2022 in linea con i precedenti

– L’Occidente pianifica la ricostruzione dell’Ucraina

– Washington scambia l’ufficiale del GRU Viktor Bout

– Un consigliere municipale di Mosca condannato per propaganda di guerra

– Un inutile vertice Usa-Africa

– L’Egitto intende riprendere le redini del settore caritativo

– Scissione dei Fratelli Mussulmani

– Dopo 32 anni torna alla ribalta l’affare Lockerbie

– La Costa d’Avorio sotto “protezione” francese

– Il Burkina Faso contro gli jihadisti e la Francia

– Processo del massacro dell’8 settembre 2009 in Guinea

– A Nablus Israele non riesce a liquidare la Resistenza

– Le pretese del Giudaismo Unificato della Torah

– La polizia israeliana contraria all’istituzione del ministero della Sicurezza Nazionale

– Benjamin Netanyahu si prepara a rilanciare la colonizzazione

– Gli israeliani che vogliono fuggire dal nuovo governo Netanyahu

– Israele recluta spie in Libano

– Le organizzazioni kurde si raggruppano attorno alle FDS

– Vertice regionale per preparare gli interventi militari in Iraq

– Rubati 2,5 miliardi di dollari al Tesoro iracheno

– L’Arabia Saudita conclude contratti con la Cina

– La Turchia di fronte alle organizzazioni kurde

– Erdogan fa condannare il rivale

– Confusione sulla repressione in Iran

– L’Iran smentisce davanti all’Onu qualsiasi ruolo in Ucraina

– Incidente fra Cina e India sul tetto del mondo

– Il Giappone si allea con Regno Unito e Italia

E questa settimana il Supplemento di documentazione presenta una quarantina di rapporti di think tanks.