Zusammenfassung von Nummer 19 :

– Editorial : Europäisches Parlament, erstes Opfer der Korruptionsskandale in Brüssel

– NASA gegen China

– Das WTO verurteilt USA

– Neue Enthüllungen von Elon Musk zur Hunter Biden-Affäre

– Republikaner planen bevorstehende Untersuchungen im Kongress

– Eine Senatorin verlässt die Demokratische Partei

– Die Demokraten verschieben Prüfung der Subventionen für die Ukraine

– Ron DeSantis gegen Moderna und Pfizer

– Vanguard Group zieht sich aus Net Zero Asset Managers zurück

– SEC klärt den FTX-Betrug, verschont aber die Demokratische Partei

– US-Atomwaffenkapazität von China übertroffen

– Elon Musk steigt in den internationalen Waffenmarkt ein

– Dominion Voting Systems will vom Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 profitieren

– Parlamentsputsch in Peru

– Reform der chilenischen Verfassung

– Cristina Kirchner von Israel eliminiert

– Hausdurchsuchungen in Griechenland der Predator-Software-Unternehmen

– Ungarn begrüßt Reinigung in Brüssel

– Der Nobelpreis 2022 in gleicher Weise wie die vorherigen

– Der Westen plant den Wiederaufbau der Ukraine

– Washington tauscht GRU-Offizier Viktor But aus

– Moskauer Stadtrat wegen Kriegspropaganda verurteilt

– Ein US-Afrika-Gipfel für nichts

– Ägypten übernimmt weiterhin die Kontrolle über den gemeinnützigen Sektor

– Spaltung der Muslimbrüder

– Die Lockerbie-Affäre taucht 32 Jahre später wieder auf

– Elfenbeinküste unter französischem „Schutz“

– Burkina Faso gegen Dschihadisten und Frankreich

– Prozess des Massakers vom 8. September 2009 in Guinea

– Israel gelingt es nicht, den Widerstand in Nablus zu liquidieren

– Die Forderungen des Vereinigten Thora- Judentums

– Israelische Polizei gegen Schaffung eines Ministeriums für nationale Sicherheit

– Benjamin Netanyahu bereit die Kolonisierung wiederaufzunehmen

– Die Israelis, die vor der neuen Netanjahu-Regierung fliehen wollen

– Israel rekrutiert Spione im Libanon

– Kurdische Organisationen gruppieren sich hinter den SDF

– Regionalgipfel zur Vorbereitung militärischer Interventionen im Irak

– 2,5 Milliarden Dollar aus der irakischen Staatskasse gestohlen

– Saudi-Arabien schließt Geschäfte mit China ab

– Die Türkei angesichts der kurdischen Organisationen

– Erdoğan lässt seinen Rivalen verurteilen

– Verwirrung bei der Repression im Iran

– Iran bestreitet vor der UNO jegliche Rolle in der Ukraine

– Chinesisch-indischer Zwischenfall auf dem Dach der Welt

– Japan schließt sich mit Großbritannien und Italien zusammen

Und diese Woche listet unsere Dokumentarbeilage etwa fünfzig offizielle Publikationen auf.