A Senadora romena, Diana Ivanovici Șoșoacă, dirigindo-se, em 8 de Fevereiro, ao Parlamento romeno, declarou que :

– 1 minuto antes de os sismógrafos detectarem o tremor de terra, os gasodutos e pipe-lines turcos interromperam o seu fluxo (NB = Não conseguimos verificar esta imputação em particular).

– 24 horas antes do tremor de terra, 10 países ocidentais retiraram os seus embaixadores de Ancara.

– 5 dias antes do tremor de terra, vários países ocidentais, entre os quais a Roménia, emitiram uma contra-indicação de viagem para a Turquia sem a justificar.

O terremoto na Turquia e na Síria deu lugar a mais de 150 réplicas, sendo a segunda (não o primeiro) a maior de todas. Ao contrário do habitual, não teve epicentro, antes ocorreu ao longo de uma falha de várias centenas de quilómetros. Há actualmente possibilidades de outras réplicas, incluindo em Istambul.

Além disso :

15 empresas turcas exportam equipamentos adquiridos nos Estados Unidos, no valor de 18,5 milhões de dólares, para uma dezena de empresas russas sujeitas a medidas de sanções unilaterais dos EUA [1].

A Turquia recusou a visita de Brian Nelson, Subsecretário do Tesouro dos EUA encarregue do Terrorismo e da Inteligência Financeira, que veio exigir o fim das exportações militares turcas para a Rússia e da oposição à adesão da Suécia à OTAN [2].

A sabotagem dos gasodutos Nord Stream, em 26 de Setembro de 2022, foi publicamente anunciada pelo Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, durante uma conferência (coletiva-br) de imprensa conjunta com o Chanceler alemão Olaf Scholz, como uma operação que ele mandaria executar em caso de intervenção russa na Ucrânia; posição confirmada pela Subsecretária de Estado para os Assuntos Políticos, Victoria Nuland, durante audiência no Congresso [3].

– Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos testaram com sucesso o meio de provocar tsunamis, tal como atestam documentos neo-zelandeses desclassificados [4].

– No final da Guerra do Vietname (Vietnã-br), os Estados Unidos e a União Soviética decidiram não mais travar guerra ambiental. Eles assinaram uma «Convenção sobre a Interdição de utilizar técnicas de Modificação do Ambiente para fins militares ou quaisquer outros fins hostis»(1976) [5]. Segundo este Tratado (não assinado pela França) são proibidas « todas as técnicas que tenham por objectivo modificar — graças a uma manipulação deliberada de processos naturais— a dinâmica, a composição ou a estrutura da Terra », o que inclui claramente os tremores de terra.

– Aquando da dissolução da União Soviética, os Estados Unidos aproveitaram os seus cientistas envolvidos no programa Pamir tendo conseguido provocar com êxito terremotos [6] .

Em 2010, já tínhamos levantado a questão durante o terremoto no Haiti, correspondente ao início do exercício do Pentágono visando coordenar e aplicar socorros privados em zonas de catástrofe [7]. A Senadora Diana Ivanovici Șoșoacă vai mais longe e interpreta estes elementos para afirmar que o tremor de terra na Turquia e na Síria foi provocado pelos Estados Unidos.

É claro que a Administração Biden não tem compaixão pelas vítimas, uma vez que proíbe a ajuda ocidental de se enviada para a Síria, à excepção da zona de Idlib controlada pelos jiadistas.

É certo que o Secretário de Estado, Antony Blinken, felicitou-se por os Estados Unidos terem dirigido à Turquia o maior socorro ; no entanto, no terreno, esse não é o sentimento que têm as pessoas que conseguimos contactar.