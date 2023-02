De Roemeense senator Diana Ivanovici Șoșoacă verklaarde op 8 februari in het Roemeense parlement:

– 1 minuut voordat de seismografen de aardbeving detecteerden, staakten de Turkse gas- en pijpleidingen hun verkeer (NB. Wij hebben deze ene bewering niet kunnen verifiëren).

– 24 uur voor de aardbeving trokken 10 westerse landen hun ambassadeurs uit Ankara terug.

– 5 dagen voor de aardbeving hebben verschillende westerse landen, waaronder Roemenië, zonder opgaaf van redenen een negatief reisadvies voor Turkije afgegeven.

De aardbeving in Turkije en Syrië veroorzaakte meer dan 150 naschokken, waarvan de tweede (niet de eerste) de grootste was. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, had het geen centrum, maar liep het honderden kilometers lang langs een breuklijn. Er zijn momenteel vooruitzichten op meer naschokken, ook in Istanbul.

Ter aanvulling:

15 Turkse bedrijven exporteren voor 18,5 miljoen dollar aan in de Verenigde Staten gekochte apparatuur naar een dozijn Russische bedrijven die onderworpen zijn aan unilaterale beperkingen van de VS [1].

Turkije heeft de Amerikaanse staatssecretaris van Financiën voor terrorisme en financiële inlichtingen, Brian Nelson, afwimpeld, die een einde aan de Turkse militaire export naar Rusland en aan het verzet tegen het Zweedse NAVO-lidmaatschap kwam eisen [2].

De sabotage van de Nord Stream pijpleidingen op 26 september 2022 werd publiekelijk aangekondigd door de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Duitse kanselier Olaf Scholz als een operatie die hij zou uitvoeren in geval van een Russische interventie in Oekraïne, een standpunt dat werd bevestigd door staatssecretaris voor beleid Victoria Nuland tijdens een hoorzitting van het congres [3].

Tijdens de Tweede Wereldoorlog testten de VS met succes de middelen om tsunami’s te veroorzaken, zoals gedocumenteerd in vrijgegeven Nieuw-Zeelandse documenten [4].

Aan het einde van de Vietnamoorlog besloten de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie geen milieuoorlogen meer te voeren. Zij ondertekenden een "Verdrag inzake het verbod op militair of ander vijandig gebruik van technieken tot wijziging van het milieu" (1976) [5]. Volgens dit verdrag (dat niet door Frankrijk is ondertekend) zijn "alle technieken die ten doel hebben de dynamiek, samenstelling of structuur van de aarde door doelbewuste manipulatie van natuurlijke processen te wijzigen" verboden, waaronder duidelijk ook aardbevingen vallen.

Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie haalden de Verenigde Staten hun wetenschappers binnen die betrokken waren bij het Pamir-programma dat met succes aardbevingen had opgewekt [6].

We stelden de vraag al in 2010 tijdens de aardbeving in Haïti, die samenviel met het begin van de oefening van het Pentagon om particuliere hulp te coördineren en in te zetten in rampgebieden [7]. Senator Diana Ivanovici Șoșoacă gaat verder en interpreteert deze elementen om te beweren dat de aardbeving in Turkije en Syrië is veroorzaakt door de Verenigde Staten.

Het is duidelijk dat de regering-Biden geen sympathie heeft voor de slachtoffers, aangezien zij Westerse hulpinspanningen in Syrië verbiedt, behalve in het door jihadisten gecontroleerde gebied Idleb. Hoewel minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft toegejuicht dat de VS de grootste hulpactie naar Turkije heeft gestuurd, is dit niet het gevoel ter plaatse bij degenen met wie wij contact hebben opgenomen.