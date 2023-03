In den letzten zwei Jahren waren die Israelis gespalten und nicht in der Lage, eine Regierung zu ernennen. Nach fünf Parlamentswahlen beschlossen sie, das Lapid/Gantz-Team abzuwählen und eine neue Koalition um Benjamin Netanyahu an die Macht zu bringen. Doch zwei Monate nach der Bildung der brandneuen Regierung haben sie ihre Meinung wieder geändert. Eine Mehrheit der Israelis will diejenigen, die sie gewählt hat, nicht mehr.

Tatsächlich hat Benjamin Netanyahu zur Überraschung aller eine Koalition mit kleinen jüdischen rassistischen Parteien gebildet. Er versprach ihnen:

– aus dem Grundgesetz Paragraf 7a zu streichen, der offen rassistischen Parteien die Kandidatur verbietet.

– Änderung des Antidiskriminierungsgesetzes, um Veranstaltungen oder Strukturen zur Geschlechtertrennung finanzieren zu können und die Verweigerung von [Militär]-Dienst auf der Grundlage von Überzeugungen zu ermöglichen.

– lokale Behörden zu zwingen, ultraorthodoxe Schulen zu finanzieren, auch wenn sie nicht unter der Kontrolle der Zentralregierung stehen, sich nicht an ihre Lehrpläne halten und sich weigern, grundlegende weltliche Fächer wie Mathematik und Englisch zu unterrichten.

– dem Ministerium für Sozialhilfe die Zuteilung von Lebensmittelgutscheinen zu entziehen und sie dem Innenministerium anzuvertrauen. Als Kriterium für die Verteilung wird die Tatsache gelten, dass sie keine Steuern zahlen, wissend, dass die Ultraorthodoxen, unabhängig von ihren Mitteln, davon doch befreit sind.

Der Premierminister wollte sich jedoch von seinen Verbündeten distanzieren. So sagte er, er würde niemals jemandem erlauben, seinen Glauben zu benutzen, um einem israelischen Bürger Dienste zu verweigern. "Am Schabbat wird es Strom geben. Es wird [gemischte] Badestrände geben. Wir werden den Status quo beibehalten. Es wird kein Land geben, das von der Halacha [jüdisches Gesetz] regiert wird." "Es wird keine Änderung des Rückkehrgesetzes geben" (die Verbündeten des Premierministers verlangen, dass jeder Möchtegern-Rückkehrer nachweist, dass er einen jüdischen Elternteil im strengen Sinne des Wortes hat). Er desavouierte seinen Sohn Yair Netanyahu, für den die Richter, die ihn anklagten, als er noch Premierminister war, Verräter wären und als solche bestraft werden müssten. Schließlich ließ er den einzigen offen schwulen Abgeordneten, Amir Ohana, zum Sprecher der Knesset wählen.

So schockierend dieses Programm auch sein mag, es ist nicht der Punkt. Benjamin Netanjahu hat eine Überarbeitung des Justizsystems angekündigt, die das Kräfteverhältnis, auf dem dieses Land ohne Verfassung bisher basiert, in Frage stellt, und zwar derart, dass seine Gegner von einem "Putsch" sprechen.

Die Demonstrationen folgen aufeinander und werden grösser. Anfangs waren sie nur das Werk der Mitte und der Linken. Dann schlossen sich ehemalige Verbündete von Benjamin Netanjahu an, und jetzt auch rechte Gruppen und schließlich einige Araber.

Ein ehemaliger Generalstabschef, General Moshe Ya’alon, zog eine Parallele zwischen der gegenwärtigen Netanyahu-Regierung und dem Nazi-Regime und sagte: "Das jüdische Volk zahlte einen hohen Preis für die Tatsache, dass bei demokratischen Wahlen in Deutschland eine Regierung an die Macht kam, die die Demokratie beseitigte, und das erste, was sie beseitigte, war das grundlegende demokratische Prinzip der Unabhängigkeit der Justiz."

Moshe Ya’alon ist ein langjähriger Gegner von Benjamin Netanyahu, aber innerhalb weniger Wochen haben ehemalige Verbündete des Premierministers nachgezogen.

• Der ehemalige Likud-Justizminister und stellvertretende Premierminister unter Netanyahu, Dan Meridor, sprach am 20. Februar beim Hauptprotest vor der Knesset. Er sagte: "Wer hätte gedacht, dass wir die Demokratie in Israel verteidigen müssen, aber sie wird angegriffen!"

• Der ehemalige Direktor des Mossad, der damals von Benjamin Netanjahu ausgewählt wurde, Tamir Pardo, ist jetzt einer der Koordinatoren der Proteste. In einem Interview mit dem öffentlichen Radio Kan warf er dem Premierminister vor, die Justiz nur zu reformieren, um persönlich ihr entkommen zu können. Zudem warf er Teilen der Regierungskoalition vor, "einen rassistischen und gewalttätigen Staat aufbauen zu wollen, der nicht überleben kann".

• Der ehemalige Shin-Bet-Direktor, Yoram Cohen, der damals ebenfalls von Benjamin Netanyahu ausgewählt wurde, sagte in einer rechten Demonstration: "Die vorgeschlagene Reform wird die Regierungsstruktur in Israel verändern, da die Exekutive - angeführt vom Premierminister - unbegrenzte Macht haben wird. Die für eine demokratische Gesellschaft notwendigen Kontrollmechanismen werden verschwinden. Jeder Bürger muss von einer solchen Situation betroffen sein, unabhängig von seiner politischen Zugehörigkeit. Die Reform in ihrem gegenwärtigen Zustand, die mit Brutalität durchgesetzt und ohne Dialog mit allen Komponenten der Nation ausgearbeitet wurde, könnte zu einer Katastrophe führen. »

Mehrere Petitionen von Ökonomen und Hightech-Unternehmern haben Alarm geschlagen: Die angekündigten Reformen würden ausländische Investoren abschrecken. 56 weltbekannte Ökonomen, darunter 11 Nobelpreisträger, haben einen offenen Brief veröffentlicht. Sie schreiben darin: "Israels Regierungskoalition erwägt eine Reihe von Gesetzesakten, die die Unabhängigkeit der Justiz und ihre Macht, Regierungsmaßnahmen einzuschränken, schwächen würden. Viele israelische Ökonomen äußerten in einem offenen Brief, dem sich einige von uns anschlossen, die Besorgnis, dass eine solche Reform der israelischen Wirtschaft schaden würde, indem sie die Rechtsstaatlichkeit schwächen und damit Israel in Richtung Ungarn und Polen verschieben würde.

Der Justizreformplan wird in vier Phasen erfolgen, von denen derzeit nur die erste der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

• Diese (Phase I) beinhaltet

– (1) eine Außerkraftsetzungsklausel zu erlassen, die es der Knesset ermöglichen würde, Gesetze ein zweites Mal mit einfacher Mehrheit zu verabschieden, die vom Obersten Gerichtshof abgelehnt wurden;

– (2) den Standard der Angemessenheit gerichtlicher Entscheidungen zu beseitigen;

– (3) Stärkung der Macht der Regierungskoalition im Ernennungsausschuss für Richter;

– und (4) den Status von Rechtsberatern innerhalb der Abteilungen zu schwächen.

• Phase II wird das Grundgesetz über die Menschenwürde und Freiheit zu einem bloßen Text machen, der nicht mehr Wert hat als jedes andere Gesetz. Es kann daher leicht ausgetauscht werden.

• Phase III wird das Recht einschränken, beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen.

• Phase IV wird die derzeitigen Befugnisse des Generalstaatsanwalts aufteilen. Eine zweite Instanz, ein "Chefankläger", wird die einzige Instanz sein, die in der Lage ist, Politiker vor Gericht zu bringen.

Diese Reform wird das Wesen Israels völlig verändern. Sie wird offen von zwei Think Tanks unterstützt, dem Kohelet Policy Forum und dem Law and Liberty Forum. Letzteres ist von einer der Gruppen inspiriert, die die Federalist Society in den Vereinigten Staaten bilden; die Vereinigung, die heimlich den USA Patriot Act entworfen und ihn anlässlich der Anschläge vom 11. September durchgesetzt hat [1]. Das Law and Liberty Forum wird vom Tikvah Fund finanziert, dem der israelisch-amerikanische Neokonservative Elliott Abrams vorsitzt (bekannt für seine Rolle in der Iran-Contras-Affäre und bei vielen Staatsstreichen in Lateinamerika) [2].

Die Strategie der Federalist Society und des Law and Liberty Forum besteht darin, die Rechtsprechung durch einen Richterwechsel zu verändern [3]. Innerhalb von dreißig Jahren ist es der Federalist Society gelungen, den Neoliberalismus rechtlich zu rechtfertigen, die Berufungs-Möglichkeiten gegenüber großen Firmen einzuschränken, die Art und Weise, wie sich die Demokratische Partei den Kampf gegen Diskriminierung und für das Recht auf Abtreibung vorgestellt hatte, zu dekonstruieren, die USA daran zu hindern, sich an viele internationale Verträge zu halten, und schließlich, um das Kräfteverhältnis der USA so zu verändern, dass der Präsident jene Kriege führen kann, die er will, und Folter praktizieren kann [4].

Die Originalität der Methode der Federalist Society bestand darin, die Prinzipien des angelsächsischen Rechts neu zu interpretieren. Basierend auf den Schriften des Philosophen Leo Strauss ersetzte sie das "positive Recht" durch das "Naturrecht". Zum Beispiel wollte Präsident Ronald Reagan in den 80er Jahren die Wirtschaft deregulieren, aber er war gesetzlich eingeschränkt und konnte es nicht tun. Ein Theoretiker der Federalist Society, Professor Richard Epstein, postulierte dann, dass Eigentum keine Frage des positiven Rechts sei, d.h. der vom Gesetzgeber ausgearbeiteten Konventionen, sondern des Naturrechts, das heißt, es wurde von Gott eingeführt. Jede Regulierung einer wirtschaftlichen Tätigkeit besteht jedoch darin, das Verhalten bestimmter Eigentümer einzuschränken. Jede Regelung ist also eine Enteignung, die entschädigungsbedürftig ist.

Wenn also ein Gesetz im Interesse der Allgemeinheit von den Herstellern verlangt, nur Produkte einer bestimmten Qualität herzustellen, schränkt es deren Eigentumsrecht ein, so dass sie entschädigt werden müssen. Diese Auslegung des Gesetzes erlaubte es Präsident Ronald Reagan, alle bereits bestehenden wirtschaftlichen Vorschriften zu dekonstruieren.

Die meisten Anhänger der Federalist Society sind nur konservative oder libertäre Juristen. Sie befassten sich nur mit dem Familienrecht und dem Wirtschaftsrecht. Innerhalb dieses Vereins gab es jedoch eine kleine Gruppe, die sich in internationale Politik einmischte. Es ist diese Gruppe, die Israel heute beeinflusst. In den Vereinigten Staaten gelang es ihr zunächst, den "amerikanischen Exzeptionalismus" zum Durchbruch zu verhelfen [5].

Diese Denkschule weigert sich, internationale Verträge in nationales Recht umzusetzen; sie beurteilt das Verhalten anderer mit Strenge, spricht aber Amerikaner, die dasselbe tun, aus Prinzip frei; und verweigert, einem internationalen Gericht zu erlauben, sich für seine inneren Angelegenheiten zu interessieren. Mit einem Wort, sie glaubt, dass die Vereinigten Staaten aus religiösen Gründen nicht mit anderen Staaten vergleichbar seien und sich keinem internationalen Recht unterwerfen sollten. Diese US-Ideologie ist vollkommen kompatibel mit der politischen Interpretation der theologischen Theorie des "auserwählten Volkes". Wenn es aus religiöser Sicht darum geht, zu bestätigen, dass Menschen, die sich Gott zuwenden, von ihm auserwählt wurden, bedeutet dies wörtlich verstanden, dass die Menschen ungleich sind, da die Juden über den "Goyim" (Nichtjuden) stehen.

Der andere große Kampf dieser Gruppe der Federalist Society bestand darin, die "Doktrin der Nichtdelegation" zu stürzen. Amerikanische Juristen waren der Ansicht, dass die Gewaltenteilung es der Exekutive nicht erlaube, in die Privilegien der Legislative einzugreifen und selbst die Kriterien für die Anwendung eines Gesetzes zu definieren. Von nun an ist es umgekehrt: Die Gewaltenteilung verbietet der Legislative, sich in die Aktivitäten der Exekutive einzumischen. Der Kongress verliert damit seine Macht, das Weiße Haus zu kontrollieren. Auf der Grundlage dieses Taschenspielertricks konnte Präsident George W. Bush eine Reihe von Kriegen beginnen und Folter verallgemeinern.

Die Verbindungen zwischen dieser Gruppe der Federalist Society und dem israelischen Likud sind nicht neu. Im Jahr 2003 organisierte Elliott Abrams den Jerusalem-Gipfel unter Beteiligung fast aller israelischen politischen Gruppen. Er sagte, dass es keinen Frieden in der Welt geben werde, solange Israel die Forderungen der Palästinenser nicht zerschlagen habe [6].

In dieser Logik verteilte General Avi Bluth, Kommandeur der israelischen Streitkräfte im besetzten Westjordanland, nach der Bildung der Netanyahu-Regierung ein Buch an seine Offiziere: Ours in Tabu: The Secrets of Land Redeemers From Our Father Abraham to the Young Settlements. Es stellt die Besetzung Palästinas durch die Juden, sei es durch den Kauf von Land oder durch Gewalt, seit Abraham bis zu den illegalen Siedlungen, als einen göttlichen Willen dar.

Die erste sichtbare Folge dieses Wandels und dieser Propaganda entstand im Westjordanland, als 400 Siedler aus Har Bracha die Stadt Huwara angriffen. Sie wollten sich für den Mord an zwei von ihnen rächen, angeblich durch Palästinenser aus diesem Ort. Fünf Stunden lang steinigten sie die Bewohner, verbrannten mehrere hundert Autos und 36 Häuser. Vor den Augen der israelischen Armee, die das Dorf abriegelte, um seine Bewohner an der Flucht zu hindern, griffen sie sie an und hinterließen mehr als 400 Verwundete und einen Toten. Weit davon entfernt, die Gewalt zu verurteilen, bedauerte Finanzminister Bezalel Smotrich, dass Einzelpersonen das getan hätten, was seiner Meinung nach in der Verantwortung des Staates liege: nämlich den Ort zu "vernichten".

In den Erklärungen ihrer Führer kündigt die Regierungskoalition, die bereits an diesen Missbräuchen beteiligt ist, an, dass sie die Mittel des Staates nutzen wird, um sie auf die gesamte arabische Bevölkerung auszudehnen, nicht nur auf palästinensische, sondern auch auf israelische Araber.

Massendemonstrationen folgen aufeinander in Israel, während pro-israelische ausländische Politiker Warnungen aussprechen. Nichts hilft. Der Prozess ist im Gange. Bezalel Smotrich betrachtet die Araber als wilde Tiere, die mit Gewalt gezähmt werden müssen. Aber der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir nähert sich dem Thema aus einer anderen Perspektive. Für ihn gab Gott das Land den Juden, die die arabischen Hausbesetzer vertreiben müssen. Unabhängig vom Standpunkt sind sich alle Mitglieder der Koalition in einem Punkt einig: Die Regierung ist souverän und sollte sich in ihrem Handeln nicht durch Gesetze einschränken lassen. Das passt perfekt zu Premierminister Benjamin Netanjahu, gegen den mehrere gerichtliche Ermittlungen laufen.

Was in Israel abläuft, betrifft nicht nur Israelis und Palästinenser. Elliott Abrams ist ein historischer „Straussianer“, mehr noch als US-Außenminister Antony Blinken und seine Stellvertreterin Victoria Nuland. Es ist daher absehbar, dass sich das neue Regime vollständig den Positionen der „Straussianer“ angleichen wird, wenn die "Reform" des israelischen Justizsystems weitergeht. Vorläufig weigert sich Israel, Waffen in die Ukraine zu schicken, nach dem Prinzip von General Benny Gantz: "Keine israelische Waffe sollte die Judenvernichter erreichen." Das Risiko eines Bündnisses zwischen den ukrainischen "integralen Nationalisten", den amerikanischen "Straussianern" und den israelischen "revisionistischen Zionisten" war noch nie so groß [7]. Zugegebenermaßen haben die Vereinigten Staaten gerade dem Finanzminister Bezalel Smotrich verboten, ihr Territorium zu betreten. Sie sanktionieren immer noch seine rassistischen Äußerungen, aber wie lange noch?